Birbirlerinin elini bir an olsun bırakmadılar! Oğul acısıyla sarsılan Cindy Crawford ilk kez ortaya çıktı
Moda dünyasının efsane ismi Cindy Crawford ve iş insanı eşi Rande Gerber, 27 yaşındaki model oğulları Presley Gerber'in 20 Eylül'deki ani vefatıyla sarsılmıştı. Santa Monica'daki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybeden evlatlarının acısıyla kabuğuna çekilen ünlü çift, haftalar sonra ilk kez Kaliforniya'daki Malibu sahilinde görüntülendi.
Moda dünyasının efsane isimlerinden Cindy Crawford ve iş insanı eşi Rande Gerber, oğulları Presley Gerber'in ölümüyle sarsılmıştı.
SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
Yaşadıkları kaybın ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden çift, Kaliforniya'nın Malibu kentinde sahil yürüyüşü yaparken görüntülendi.
ACILI ÇİFT EL ELE YÜRÜDÜ
Malibu'daki Zuma Plajı'nda objektiflere yansıyan Crawford ve Gerber'in birbirlerinin ellerini bırakmaması dikkat çekti.
Beyaz üstler ve siyah altlar tercih eden çift, spor ayakkabı ve şapkalarıyla sade bir görünüm sergiledi. Oğullarının ölümünün ardından ilk kez birlikte kamuoyunun önüne çıkan ikilinin sahil yürüyüşü magazin gündeminde geniş yer buldu.
OĞULLARINI 27 YAŞINDA KAYBETTİLER
Cindy Crawford ve Rande Gerber'in tek oğulları Presley Gerber, 20 Eylül'de Kaliforniya'nın Santa Monica kentindeki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ
Uzun süredir bağımlılıkla mücadele ettiği bilinen 27 yaşındaki modelin aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak yapılan otopsiye rağmen kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Aile, acı haberin ardından yaptığı kısa açıklamada bu zor süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.
CINDY CRAWFORD'UN BÜYÜK ACISI
Presley'nin ölümünün ardından Crawford'un büyük üzüntü yaşadığı ve teselli edilmekte zorlandığı öne sürülmüştü.
Annesi Cindy Crawford ve kız kardeşi Kaia Gerber gibi modellik yapan Presley, geçmişte ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadelesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
ACILARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR
Genç modelin ölümünün ardından sosyal medya hesabına çok sayıda taziye mesajı bırakılırken, Crawford ve Gerber ailesi bu zor dönemi gözlerden uzak geçirmeyi tercih ediyor.