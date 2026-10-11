Spor kıyafetleriyle dikkat çekmeyen sadelikte bir görünüm tercih eden ikilinin, birbirlerinin ellerini tutarak destek arayışı gözlerden kaçmadı. OĞULLARINI 27 YAŞINDA KAYBETTİLER Cindy Crawford ve Rande Gerber'in tek oğulları Presley Gerber, 20 Eylül'de Kaliforniya'nın Santa Monica kentindeki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ Uzun süredir bağımlılıkla mücadele ettiği bilinen 27 yaşındaki modelin aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak yapılan otopsiye rağmen kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Aile, acı haberin ardından yaptığı kısa açıklamada bu zor süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.