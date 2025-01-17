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Mario Lemina, Wolverhampton ile yol ayrımında!

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Lemina, Wolverhampton’dan ayrılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Mario Lemina, Wolverhampton ile yol ayrımında!

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    Cimbom'un transfer etmek istediği Mario Lemina ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

    Lemina'nın takıma faydalı olacağına inanmadığını söyleyen Pereira, "Bana zihinsel olarak takıma yardım etmeye uygun olmadığını söyleyen bir oyuncuyu oynatamam. Lemina, gitmek istiyor" dedi.

    İngiliz kulübü ,Lemina'nın bonservisi için 6 milyon Euro talep ediyor. Öte yandan Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab da yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

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