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Seçilmeden "tüm planlarımız hazır" diyen Serdar Adalı'dan somut hamle gelmedi

13 Aralık’ta başkanlığa aday olan, 29 Aralık’ta da seçimi kazanan Adalı teknik adam ve sportif direktör konusundaki vaatlerine rağmen henüz net bir adım atamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Seçilmeden tüm planlarımız hazır diyen Serdar Adalı’dan somut hamle gelmedi

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    Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta seçim kararı alınmış, Hüseyin Yücel adaylığını açıklamıştı. 13 Aralık'ta ise Serdal Adalı başkanlığa adaylığını açıkladı. Adalı, seçime girmeden önce "A, B ve C planlarımız hazır" açıklamasını yaptı. Adaylığını açıkladığından bu yana 1 aylık süreç geçti. Dünyaca ünlü sportif direktörlerle görüştüğünü açıklayan Adalı, yeni teknik direktörünü belirlemek için de ağırdan alıyor. Bu durum özellikle Siyah-Beyazlı taraftarların eleştiri oklarının Serdal Adalı'ya yönelmesine neden oluyor.

    TRANSFER DE GECİKİYOR
    Beşiktaş'ta     yeni sportif direktör ve teknik direktörün belirlenmesinde yaşanan belirsizlik camiayı korkutuyor. Teknik ekibin belirlenmemesi transfer çalışmalarını da sekteye uğratıyor. Hoca belirsizliği Beşiktaş'ın yapacağı transfer hamlelerinin de gecikmesine neden oluyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Adalı'nın başkan seçilmesi camiaya büyük bir umut aşıladı. Ancak sportif direktör ve teknik direktör seçimi konusunda ağır davranıyor. Bu da büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor" ifadelerini kullandılar.

    EFSANELERLE BİR ARAYA GELDİ
    Adalı; eski futbolcular Ziya Doğan, Rıza Çalımbay, Gökhan Keskin, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Mehmet Ekşi ve Kadir Akbulut'la bir araya geldi.

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