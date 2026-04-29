ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının üçüncü faiz kararını açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.
ÜÇÜNCÜ KEZ "PAS" DEDİ
Fed, 2025 yılının son üç toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 2026'nın ocak ve mart aylarındaki toplantılarında olduğu gibi son toplantıda da faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Böylece banka, üst üste üçüncü toplantısında da faizlerde "pas" geçmiş oldu.
PİYASALAR FED MESAJLARINA ODAKLANDI
Kararın ardından küresel piyasalarda Fed'in enflasyon, büyüme ve istihdam görünümüne ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle yılın geri kalanında olası faiz adımlarına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
POWELL İÇİN SON FOMC TOPLANTISI
Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell da merkez bankasının başındaki sekiz yıllık görev süresinin 15 Mayıs'ta sona ermesi öncesindeki takvimsel olarak son FOMC toplantısını yönetti.
Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.