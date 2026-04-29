CANLI YAYIN
Geri

Fed faiz kararını açıkladı: Faiz sabit kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026’nın üçüncü toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Böylece Fed, üst üste üçüncü kez faizlerde değişikliğe gitmezken, görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell da başkan olarak son FOMC toplantısını yönetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakarak üçüncü toplantısında da değişikliğe gitmedi.
  • Fed, 2025 yılının son üç toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimine gitmiş ancak 2026'da faiz değiştirmemişti.
  • Küresel piyasalar, Fed'in enflasyon, büyüme ve istihdam görünümüne ilişkin mesajlarını yakından takip etmeye başladı.
  • Fed Başkanı Jerome Powell, 15 Mayıs'ta sona erecek sekiz yıllık görev süresi öncesindeki son FOMC toplantısını yönetti.
  • Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının üçüncü faiz kararını açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

ÜÇÜNCÜ KEZ "PAS" DEDİ

Fed, 2025 yılının son üç toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 2026'nın ocak ve mart aylarındaki toplantılarında olduğu gibi son toplantıda da faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Böylece banka, üst üste üçüncü toplantısında da faizlerde "pas" geçmiş oldu.

PİYASALAR FED MESAJLARINA ODAKLANDI

Kararın ardından küresel piyasalarda Fed'in enflasyon, büyüme ve istihdam görünümüne ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle yılın geri kalanında olası faiz adımlarına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

POWELL İÇİN SON FOMC TOPLANTISI

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell da merkez bankasının başındaki sekiz yıllık görev süresinin 15 Mayıs'ta sona ermesi öncesindeki takvimsel olarak son FOMC toplantısını yönetti.

Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

