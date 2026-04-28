"KAPKİ "FİLM ÇEKECEĞİZ" DEDİ GÖKÇE BANA KÜFRETTİ"



Daha sonra mahkeme başkanı tarafından olayı anlatması istenen Soytekin ise "Küfür içerikli ifadeler var. Bu küfürlerin ailem tarafından duyulması, benim ailem ile karşı tarafın ailesi arasında husumete yol açabilir. Bu nedenle sansürleyerek anlatmak istiyorum. Kapki bana 'Bu sürecin filmini çekeceğiz, sen de rolünü oynar mısın?' dedi. Ben de 'Hayır' dedim ve konu kapandı. Akşam cezaevine giderken tek bir araca bindik. Kapki, yanındakilere dönerek, 'Adem'e film çekeceğimizi söyledim' dedi. Bunun üzerine Buğra Gökçe de bana küfür etti" dedi.

Murat Kapki Adem Soytekin'in üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu Soytekin'e bağırdı

MURAT KAPKİ VE ADEM SOYTEKİN BİRBİRİNE GİRİYORDU



Adem Soytekin'in bu açıklaması sonrası mahkeme salonu gerildi. Murat Kapki mahkeme başkanından söz istedi, Ekrem İmamoğlu ayağa kalkıp itiraz etti. Daha sonra Kapki ve Soytekin münakaşa etti. Soytekin'in üzerine yürüyen Kapki'ye Aykut Erdoğdu müdahale etti.

İMAMOĞLU BAĞIRDI



İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ise hiddetle ayağa kalkıp Adem Soytekin'e bağırdı.



ADEM SOYTEKİN'DEN KAPKİ VE GÖKÇE'YE: AĞZINIZI BURNUNUZU KIRARIM



İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü sanıklarının küfürleşmesi mahkeme tutanaklarına geçti.

Adem Soytekin'in "Oros... çocuğu kelimesinin şakası mı olur, onu söyleyen oros... çocuğudur, dışarıda olsak söyleyenin ağzını burnunu kırarım" diyerek Murat Kapki ve Buğra Gökçe'ye yanıt vermesi kayıtlarda yer aldı.