İBB'yi soyan CHP'lilerin kurduğu "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki-sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 8. haftasında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'e çapraz sorgu yapıldı.
Soytekin, yürütülen projelere ilişkin ödemeleri "rüşvet" olarak nitelendirip yaşanan olayları anlattı.
ADEM SOYTEKİN İTİRAF ETTİ: RÜŞVET BAŞKANIM RÜŞVET
Mahkeme başkanının "Ali Kurt'a 1 buçuk milyon dolar gönderildi demişsin ayrıntısı nedir?" sorusuna ilk başta cevap vermekte zorlanan Soytekin, "Rüşvet başkanım rüşvet. Ali Kurt şahsına çalışır." yanıtını verdi. Böylelikle KİPTAŞ'taki rüşvet düzeni açığa çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun operasyonlar öncesi kendisine "Hazırlıklı ol" uyarısında bulunduğunu anlatan Adem Soytekin, savcının "İl binası satın alım meselesi var. Para kuleleri olayı. Bu paraların CHP'li belediyelerden bir şekilde toplandığı ve bağış olmadığı, Turan Taşkın Özer'in yapmadığınız bağışın makbuzunu istediği yönünde beyanınız var, doğru mu?" sorusuna da "Aynen doğru" yanıtını verdi.
ADEM SOYTEKİN'DEN "KÜFÜR" BOMBASI: BUĞRA GÖKÇE'NİN İSMİNİ VERDİ
İBB'deki rüşvet ağına kendi içlerinde "SİSTEM" dediklerini mahkeme huzurunda beyan eden Soytekin, bugünkü duruşmada isim verip kendisine küfredildiğini anlattı.
Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin kendisine "O... Çocuğu" şeklinde sinkaflı bir küfür ettiğini dile getirip şöyle konuştu:
"Sansürlü olarak anlatacağım. Çünkü ilgili kişinin ailesiyle benim ailem arasında bir husumet çıkmasını engellemek istiyorum.
Geçtiğimiz Salı burada yaşanan Murat Kapki'nin bana dediği 'Buranın filmini çekeceğiz sen kendini oynarsın' sözlerini anlatmıştım.
Sonra cezaevine giderken arabaya bindik. Beni görmüyorlar ama çok net duyabiliyorum. Kapı aralıktı.
Kapki, "bugün ne oldu?" diye anlattı.
Ben döndüm "Adem'e dedim ki sen de kendini oynar mısın?" dedim.
Buğra Gökçe de "Boşver o bilmem ne çocuğunun rolünü oynatacak bilmem ne çocuğu buluruz" dedi."
"KAPKİ "FİLM ÇEKECEĞİZ" DEDİ GÖKÇE BANA KÜFRETTİ"
Daha sonra mahkeme başkanı tarafından olayı anlatması istenen Soytekin ise "Küfür içerikli ifadeler var. Bu küfürlerin ailem tarafından duyulması, benim ailem ile karşı tarafın ailesi arasında husumete yol açabilir. Bu nedenle sansürleyerek anlatmak istiyorum. Kapki bana 'Bu sürecin filmini çekeceğiz, sen de rolünü oynar mısın?' dedi. Ben de 'Hayır' dedim ve konu kapandı. Akşam cezaevine giderken tek bir araca bindik. Kapki, yanındakilere dönerek, 'Adem'e film çekeceğimizi söyledim' dedi. Bunun üzerine Buğra Gökçe de bana küfür etti" dedi.
MURAT KAPKİ VE ADEM SOYTEKİN BİRBİRİNE GİRİYORDU
Adem Soytekin'in bu açıklaması sonrası mahkeme salonu gerildi. Murat Kapki mahkeme başkanından söz istedi, Ekrem İmamoğlu ayağa kalkıp itiraz etti. Daha sonra Kapki ve Soytekin münakaşa etti. Soytekin'in üzerine yürüyen Kapki'ye Aykut Erdoğdu müdahale etti.
İMAMOĞLU BAĞIRDI
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ise hiddetle ayağa kalkıp Adem Soytekin'e bağırdı.
ADEM SOYTEKİN'DEN KAPKİ VE GÖKÇE'YE: AĞZINIZI BURNUNUZU KIRARIM
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü sanıklarının küfürleşmesi mahkeme tutanaklarına geçti.
Adem Soytekin'in "Oros... çocuğu kelimesinin şakası mı olur, onu söyleyen oros... çocuğudur, dışarıda olsak söyleyenin ağzını burnunu kırarım" diyerek Murat Kapki ve Buğra Gökçe'ye yanıt vermesi kayıtlarda yer aldı.
İŞTE TUTANAĞA GEÇEN KÜFÜRLEŞME
21 Nisan akşamı duruşma salonundan cezaevine sevki gerçekleştirilen sanıklar arasında, ring aracında hakaret ve sözlü tartışma yaşandığına dair resmi tutanak hazırlandı. Belgelere yansıyan bilgilere göre olay, duruşma çıkışında cezaevi aracının seyir halindeyken içeriden küfür seslerinin yükselmesiyle başladı.
Araç komutanı tarafından yapılan incelemede, Adem Soytekin'in araçtaki diğer tutuklulara yönelik tepki gösterdiği belirlendi. Diğer tutukluların, Soytekin'e hitaben "Kendi aramızda şakalaşıyoruz, seninle ilgili bir durum yok" şeklinde savunma yapmasına rağmen tartışmanın dinmediği görüldü.
Tutanakta yer alan beyanlara göre Soytekin, kendisine yönelik olduğunu düşündüğü ifadeler için "Bunun şakası olmaz, dışarıda olsak ağzını burnunu kırarım" diyerek sert tepki gösterdi. Olayın devamında araçtan indirilme sırasında Murat Kapki'nin, "Sen yanlış anladın Adem, sana denilmedi o kelime, özür dilerim" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştığı, ancak Soytekin'in küfürle karşılık vermeye devam ettiği kayıtlara geçti.
Adem Soytekin'in araç içindeki tepkisi: "Oros... çocuğu kelimesinin şakası mı olur, onu söyleyen oros... çocuğudur, dışarıda olsak söyleyenin ağzını burnunu kırarım".
Murat Kapki'nin açıklaması: "Sen yanlış anladın Adem, sana denilmedi o kelime, özür dilerim".
Adem Soytekin'in son cevabı: "S...tir g...t ya"