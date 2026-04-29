Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlamasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve gelen araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bornova'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var