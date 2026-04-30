3 GÜN GEÇTİ HİÇBİR KUYU PATLAMADI

TRUMP'TAN PUTİN AÇIKLAMASI: ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Sanırım yakın zamanda bir çözüm bulacağız, bunu umuyorum. Bence o da bir çözüm bulunmasını istiyor ve bu iyi bir şey." dedi.

ABD Başkanı Trump, Artemis 2 ekibini Beyaz Saray'da kabul ederken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile "çok iyi" ve uzun bir telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, biraz da İran'la ilgili gündemi ele aldıklarını aktardı.

ABD Başkanı, "Çok uzun bir konuşma yaptık. Sanırım yakın zamanda bir çözüm bulacağız, bunu umuyorum. Bence o da bir çözüm bulunmasını istiyor ve bu iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Ukrayna, askeri olarak yenilmiş durumda. Bunu yalan haber medyasını okuyarak bilemezsiniz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı'nın "uranyum zenginleştirme" konusunda yardım önerisinde bulunduğunu ifade eden Trump, kendisinin ise Putin'e "özellikle Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi süreciyle ilgilenmesini" önerdiğini söyledi.

Trump, Putin'e Ukrayna savaşında kısa süreli bir ateşkes önerdiğini belirterek, "Bence bunu kabul edebilir. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir. Açıklama yapmadı mı henüz?" diye konuştu.

RUSYA, İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINI İSTEMİYOR

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD-İran gerilimini de değerlendirdiklerini kaydederek, Putin'in bu sürece ilişkin yorumlarını paylaştı.

"(Putin) Onların (İran’ın) nükleer silaha sahip olmasını istemiyor." diyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD-İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna da "Bilmiyorum, belki de aynı zamanda sona erer." yanıtını verdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA



Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde İran, Basra Körfezi ve Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını bildirdi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının talebi üzerine Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığını belirtti.

Görüşmenin 1,5 saatten fazla saat sürdüğünü, iş odaklı ve yapıcı olduğunu aktaran Uşakov, Putin'in, gerçekleştirilen suikast girişimiyle ilgili olarak Trump'ı desteklediğini söyleyerek "Rus lider, bu girişimi şiddetle kınayarak, her türlü siyasi amaçla uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı." dedi.

Uçakov, iki liderin uluslararası konulardan daha fazla İran ve Basra Körfezi'ndeki duruma odaklandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Putin, Trump'ın İran'la ateşkesi uzatma kararının doğru olduğunu düşünüyor. Bu, müzakereler için fırsat sağlayacak ve genel olarak durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacak. Putin, ABD ve İsrail'in yeniden askeri güç kullanmaya başlaması durumunda, bunun sadece İran ve komşu ülkeleri için değil, tüm uluslararası toplum için de kaçınılmaz ve son derece yıkıcı sonuçlar doğuracağına belirtti. Elbette, İran'a karşı karadan operasyon düzenleme seçeneğinin kesinlikle kabul edilemez ve tehlikeli olduğu görülüyor."

Rusya'nın durumun barışçıl çözümünden yana olduğuna dikkati çeken Uşakov, "Rusya, krize barışçıl çözümün bulunması amacıyla yürütülen diplomatik girişimlere destek sağlanması konusunda kararlı ve İran nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin bazı önerilerde bulundu. Bu amaçla, İran temsilcileri, Basra Körfezi ülke liderleri, İsrail ve elbette Amerikan müzakereciler ile temaslar sürdürülecek." dedi.

Uşakov, Trump'ın da "sonlanan çatışma aşamasının sonuçlarıyla ilgili" değerlendirmelerde bulunduğunu, "İran yönetiminin bulunduğu zor duruma dair" görüşlerini aktardığını söyledi.