Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Okan Buruk'un geleceğine dair yürütülen tartışmalar netlik kazandı.
Fatih Terim'e ait üst üste 4 şampiyonluk rekorunu yakalamaya hazırlanan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili seçim süreci ve performans kriterlerine bağlı senaryolar gündemdeydi.
Ancak yönetimin bu süreci beklemeden karar aldığı öğrenildi.
ÖZBEK'TEN ERKEN HAMLE
Başkan Dursun Özbek'in, Okan Buruk'a duyduğu güven doğrultusunda sözleşme konusunu erkenden çözüme kavuşturduğu belirtildi.
Yapılan görüşmelerde Özbek'in, teknik adama uzun vadeli planlar doğrultusunda takımın başında kalması yönünde net mesaj verdiği aktarıldı.
Bu kapsamda Buruk'un bir sezon daha görevde kalmasını sağlayan imzanın önceden atıldığı ifade edildi.
SEÇİM SÜRECİNDEN BAĞIMSIZ PLAN
Kulüpte sezon sonunda yapılacak seçim nedeniyle teknik direktörün durumunun kongre sonrasına bırakılabileceği konuşulurken, yönetimin bu ihtimali devre dışı bıraktığı görüldü.
Özbek'in, görev süresi devam etmese dahi teknik yapılanmanın korunması adına Buruk'un pozisyonunu garanti altına aldığı belirtildi.
TRANSFER VE İÇ PLANLAMA BAŞLADI
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yönetim, yeni sezon kadro planlamasına da start verdi. Dış transfer için listeler hazırlanırken, iç transferde sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mario Lemina'nın durumu öne çıktı.
Gabonlu oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunun, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de yer alması şartına bağlı olduğu ve son haftalarda bu kriteri karşılamaya yaklaştığı kaydedildi.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta görev alırken, 31 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.
Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Lemina'nın yeni sözleşme görüşmelerinde ücret artışı talep ettiği öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadroda değişim planlanıyor.
Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Noa Lang ve Ahmed Kutucu'nun gelecek sezon kadroda yer almaması beklenen isimler arasında bulunduğu ifade edildi.
Barış Alper Yılmaz dışındaki isimler, bonservisleriyle serbest bırakılabilir.