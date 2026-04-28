Lemina'nın sözleşmesi uzayacak.

TRANSFER VE İÇ PLANLAMA BAŞLADI

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yönetim, yeni sezon kadro planlamasına da start verdi. Dış transfer için listeler hazırlanırken, iç transferde sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mario Lemina'nın durumu öne çıktı.

Gabonlu oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunun, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de yer alması şartına bağlı olduğu ve son haftalarda bu kriteri karşılamaya yaklaştığı kaydedildi.