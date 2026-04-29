Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencilik ruhsatları ve sektörle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bayraktar, Özel'in resmi verileri çarpıttığını ve yürürlükteki ruhsat sayılarını abartarak sunduğunu savundu.

Bakan Bayraktar, Özel'in 'kara düzen' söylemine karşılık 'asıl kara düzen sizin etrafınızda' ifadesini kullandı.

Bayraktar, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yapılan eleştirileri 'ucuz siyasi kurgu' olarak nitelendirdi.

Bakanlık, işçi haklarını hiçe sayan ve yatırımcı imkanlarını kötüye kullanan yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencilik ruhsatları ve sektörle ilgili açıklamalarına çok sert sözlerle yanıt verdi. Bayraktar, Özel'in "madencilik hukukunu, ruhsat süreçlerini, izin mekanizmalarını ve devletin denetim sorumluluğunu birbirine karıştırarak açık bir karalamaya imza attığını" söyledi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP liderinin resmi verileri çarpıttığını savunarak, "Bugün yürürlükte olan ruhsat sayılarını bile isteye abartarak 'kara düzen' diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bildiğimiz bir şey var kardeşim diyorsunuz ya Özgür Özel; kusura bakmayın ama bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok!" Bakan Bayraktar, dün resmi kaynaklarla maden ruhsat sayılarını açıklamalarına rağmen Özel'in "göz göre göre verileri çarpıtmaya devam ettiğini" savundu. "ASIL KARA DÜZEN SİZİN ETRAFINIZDA" Özgür Özel'in "kara düzen" söylemine de tepki gösteren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "Asıl 'kara düzen' sizin yanınızda, yörenizde, etrafınızda şekillenmektedir." Bayraktar, CHP yönetiminin belediyeler üzerinden oluşan tabloyla yüzleşmesi gerektiğini savundu.