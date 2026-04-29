Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencilik ruhsatları ve sektörle ilgili açıklamalarına çok sert sözlerle yanıt verdi. Bayraktar, Özel'in "madencilik hukukunu, ruhsat süreçlerini, izin mekanizmalarını ve devletin denetim sorumluluğunu birbirine karıştırarak açık bir karalamaya imza attığını" söyledi.
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP liderinin resmi verileri çarpıttığını savunarak, "Bugün yürürlükte olan ruhsat sayılarını bile isteye abartarak 'kara düzen' diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır" ifadelerini kullandı.
"BİLDİĞİNİZ HİÇBİR ŞEY YOK"
Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğimiz bir şey var kardeşim diyorsunuz ya Özgür Özel; kusura bakmayın ama bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok!"
Bakan Bayraktar, dün resmi kaynaklarla maden ruhsat sayılarını açıklamalarına rağmen Özel'in "göz göre göre verileri çarpıtmaya devam ettiğini" savundu.
"ASIL KARA DÜZEN SİZİN ETRAFINIZDA"
Özgür Özel'in "kara düzen" söylemine de tepki gösteren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Asıl 'kara düzen' sizin yanınızda, yörenizde, etrafınızda şekillenmektedir."
Bayraktar, CHP yönetiminin belediyeler üzerinden oluşan tabloyla yüzleşmesi gerektiğini savundu.
BERAT ALBAYRAK DETAYI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürütülen eleştirilere de yanıt verdi.
Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Berat Albayrak dönemi üzerinden kurmaya çalıştığınız ucuz siyasi kurgu ise ayrı bir hazımsızlığın ürünüdür."
Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki yerlileşme hamlelerinden rahatsızlık duyulduğunu belirterek, "Türkiye'nin enerji ve madencilik alanında yerlileşme, kaynaklarını ekonomiye kazandırma ve dışa bağımlılığı azaltma iradesinden rahatsızlık duyuyorsunuz" dedi.
"İŞÇİNİN HAKKINI HİÇE SAYANLARA MÜSAMAHA YOK"
Bakan Bayraktar, yatırımcı imkanlarını kötüye kullanan ve işçileri mağdur eden yapılara karşı taviz verilmeyeceğini de vurguladı.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Devletimizin yatırımcıya sağladığı imkânları suistimal eden, işçimizin emeğini ve hakkını hiçe sayan, madencilerimizi mağdur eden hiçbir anlayışa müsamaha göstermeyeceğimizi tekraren ifade ediyoruz."
"DENETİM VE YAPTIRIMLAR SÜRECEK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın denetim süreçlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Bayraktar, şu açıklamayı yaptı:
"Madencilerimizin hakkını, alın terini ve çalışma güvenliğini korumak için bütün denetim ve yaptırım mekanizmalarını kararlılıkla işletmeye devam ediyoruz."
"BUGÜNE KADAR BIRAKMADIK, BUNDAN SONRA DA BIRAKMAYACAĞIZ"
Bayraktar açıklamasının sonunda ise dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:
"Biz ülkemizin kaynaklarını da işçimizin hakkını da kimsenin hoyratlığına, ihmalkârlığına veya siyasi istismarına bugüne kadar bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."