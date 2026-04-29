"HAZIM" DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE Videoda Veli Ağbaba'nın doğrudan "Hazım" diye seslenmesi dikkat çekti. Görüntülerde adı geçen kişinin, daha önce TBMM plakalı araç tartışmasıyla gündeme gelen iş insanı Mehmet Hazım Giray olduğu iddia edildi. Hazım Giray'ın görüntülerin çekildiği sırada teknede olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Ancak videoda adının sık sık geçmesi CHP'li isimlerle Giray arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

SÜREKLİ LÜKS YAT ELEŞTİRİSİ YAPAN ÖZGÜR ÖZEL LÜKS YATTA GÖRÜNTÜLENDİ Sürekli lüks yatlar ve "halktan kopuk siyaset" üzerinden eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ultra lüks bir yatta görüntülenmesi sosyal medyada çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu. Ortaya çıkan videoda Özgür Özel'in yaptığı bazı hareketler nedeniyle sosyal medyada "alkollü olduğu izlenimi verdiği" yönünde yorumlar da yapıldı. DAHA ÖNCE DE TBMM PLAKALI ARAÇ SKANDALI PATLAMIŞTI CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında daha önce ortaya çıkan "TBMM plakalı çakarlı aracı iş insanına verdi" iddiası uzun süre gündemde kalmıştı. İstanbul'da yapılan polis denetimlerinde Başarır adına kayıtlı TBMM plakalı, çakarlı Audi A6 Limousine model makam aracını milletvekilinin değil, iş insanı Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı tespit edilmişti. Lükse düşkünlüğüyle eleştirilen Ali Mahir Başarır'ın kendi adına kayıtlı milletvekili aracını Mehmet Hazım Giray'a tahsis ettiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı! "ALİ MAHİR YAKIN ARKADAŞIM" DEMİŞTİ Sabah Gazetesi'nden Yusuf Özdemir'in haberine göre gözaltına alınan Mehmet Hazım Giray ifadesinde: "Ali Mahir yakın arkadaşım. Aracı bana güvendiği için verdi." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan kimlik tespitinde aracı kullanan kişinin Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan turizmci Mehmet Hazım Giray olduğu belirtilmişti. SUÇ KAYITLARI TARTIŞMA YARATMIŞTI Dosyadaki bilgilere göre Mehmet Hazım Giray'ın organize suç örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahıslarla irtibatlı/iltisaklı olduğu öne sürülmüştü. Ayrıca Giray hakkında; Tehdit

Görevli memura mukavemet

Kasten yaralama suçlarından adli kayıt bulunduğu belirtilmişti. Bazı dosyalarda şüpheli, bazı dosyalarda ise müşteki-şüpheli olarak yer aldığı aktarılmıştı.