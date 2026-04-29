Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve 174 vatandaşın saatlerce teleferik kabinlerinde ölümle pençeleştiği facianın yaşandığı saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP'li Veli Ağbaba'nın Göcek koylarında ultra lüks bir yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.
Ramazan Bayramı'nın hemen ardından çekildiği belirtilen videoda rakı sofrası, kahkahalar ve dikkat çeken diyaloglar yer aldı. Görüntüler yalnızca "lüks yat" tartışmasını değil, daha önce TBMM plakalı çakarlı araç skandalıyla gündeme gelen iş insanı Mehmet Hazım Giray bağlantısını da yeniden gündeme taşıdı.
TÜRKİYE TELEFERİK FACİASINA KİLİTLENDİ
12 Nisan 2024'te Antalya'daki teleferik faciasında direklerden birinin kırılması sonucu kabinler havada mahsur kaldı. Faciada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 174 kişi saatler boyunca kurtarılmayı bekledi.
Türkiye ekran başında kurtarma çalışmalarını takip ederken CHP yönetiminden bazı isimlerin Göcek koylarında ultra lüks bir teknede eğlendiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
RAKI SOFRASINDAKİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI
Videoda Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın rakı masasında olduğu görülüyor. Görüntüler sırasında alkollü oldukları yönünde yorumlar yapılırken, özellikle Veli Ağbaba'nın konuşmakta zorlandığı ve tarihle ilgili sorularda net cevap verememesi dikkat çekiyor.
Videoda Ağbaba'nın şu ifadeleri kullandığı duyuluyor:
"Evet abi… 2024'teyiz… 13 Nisan… Göcek merdivenli koy… Hazım var… Genel başkanımız var… Alim var… Sevgili eşim… Ben varım… Şey yapsana ya… Valla bu…"
Kamerayı tutan kişinin ise:
"Abi ben de seni çekeyim o zaman… Ne diyorsun? Seni seviyoruz… Kaçan kaç? Kaç? 2024 ama Nisan kaç? 13'ü mü?"
ifadelerini kullandığı duyuluyor.
Videonun sonunda ise:
"Ya yeter o yeter…"
sözleri dikkat çekiyor.
"HAZIM" DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE
Videoda Veli Ağbaba'nın doğrudan "Hazım" diye seslenmesi dikkat çekti. Görüntülerde adı geçen kişinin, daha önce TBMM plakalı araç tartışmasıyla gündeme gelen iş insanı Mehmet Hazım Giray olduğu iddia edildi.
Hazım Giray'ın görüntülerin çekildiği sırada teknede olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Ancak videoda adının sık sık geçmesi CHP'li isimlerle Giray arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.
SÜREKLİ LÜKS YAT ELEŞTİRİSİ YAPAN ÖZGÜR ÖZEL LÜKS YATTA GÖRÜNTÜLENDİ
Sürekli lüks yatlar ve "halktan kopuk siyaset" üzerinden eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ultra lüks bir yatta görüntülenmesi sosyal medyada çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.
Ortaya çıkan videoda Özgür Özel'in yaptığı bazı hareketler nedeniyle sosyal medyada "alkollü olduğu izlenimi verdiği" yönünde yorumlar da yapıldı.
DAHA ÖNCE DE TBMM PLAKALI ARAÇ SKANDALI PATLAMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında daha önce ortaya çıkan "TBMM plakalı çakarlı aracı iş insanına verdi" iddiası uzun süre gündemde kalmıştı.
İstanbul'da yapılan polis denetimlerinde Başarır adına kayıtlı TBMM plakalı, çakarlı Audi A6 Limousine model makam aracını milletvekilinin değil, iş insanı Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı tespit edilmişti.
Lükse düşkünlüğüyle eleştirilen Ali Mahir Başarır'ın kendi adına kayıtlı milletvekili aracını Mehmet Hazım Giray'a tahsis ettiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
"ALİ MAHİR YAKIN ARKADAŞIM" DEMİŞTİ
Sabah Gazetesi'nden Yusuf Özdemir'in haberine göre gözaltına alınan Mehmet Hazım Giray ifadesinde:
"Ali Mahir yakın arkadaşım. Aracı bana güvendiği için verdi."
ifadelerini kullanmıştı.
Yapılan kimlik tespitinde aracı kullanan kişinin Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan turizmci Mehmet Hazım Giray olduğu belirtilmişti.
SUÇ KAYITLARI TARTIŞMA YARATMIŞTI
Dosyadaki bilgilere göre Mehmet Hazım Giray'ın organize suç örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahıslarla irtibatlı/iltisaklı olduğu öne sürülmüştü.
Ayrıca Giray hakkında;
suçlarından adli kayıt bulunduğu belirtilmişti.
Bazı dosyalarda şüpheli, bazı dosyalarda ise müşteki-şüpheli olarak yer aldığı aktarılmıştı.
"TELEFERİKTE CAN PAZARI, GÖCEK'TE YAT KEYFİ" YORUMLARI
Teleferikte vatandaşların ölüm korkusu yaşadığı saatlerde ortaya çıkan lüks yat görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"Teleferikte can pazarı yaşanırken CHP'liler Göcek koylarında eğlencedeydi" yorumları yapılırken, görüntüler muhalefet cephesinde de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Ortaya çıkan görüntüler sonrası CHP kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.