CHP'de mahkeme kapısına dayanan "mutlak butlan" tartışmalarıyla birlikte parti içindeki saflaşma daha görünür hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ile Özgür Özel yönetimi arasındaki gerilim sürerken, dikkat çeken bir polemik de Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil üzerinden yaşandı.

CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları sürerken yaşanan bu polemik, parti içindeki görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Özgür Özel yönetimine ve "değişim sürecine" olumlu yaklaştığını söyleyen Kadıgil, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "aldatılmış hissediyorum" ifadelerini kullandı. Kadıgil'in çıkışı CHP kulislerinde tartışma yaratırken, en sert tepki Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan geldi.

KADIGİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "ALDATILMIŞ HİSSEDİYORUM"

Sera Kadıgil, katıldığı programda siyasete giriş sürecini ve CHP yıllarını anlattı. Kadıgil, eski Genel Başkan Deniz Baykal döneminde CHP'ye oy vermediğini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelişiyle birlikte partiye umutla yaklaştığını söyledi.

Kadıgil, "Kılıçdaroğlu geldiği zaman; Dersimli olması, Alevi kimliği ve daha demokrat duruşuyla 'bir şeyler değişebilir' umuduyla üye oldum. Siyasete girmem kendisinin vesilesiyle oldu" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şule Aydın'ın "Geçmişe baktığınızda aldatılmış hissediyor musunuz?" sorusuna ise tereddütsüz "Evet, hissediyorum" yanıtını verdi.

Kadıgil, "Bu bir değişim mi yoksa baştan görmem gerekenleri görememek mi bilmiyorum. Eğer başından beri durum böyleyse ve biz bunu fark edemediysek bu çok daha vahim" dedi.

TİP'li Kadıgil'in açıklamalarında dikkat çeken bir başka detay ise mevcut CHP yönetimine verdiği destek oldu. Kadıgil, CHP'deki "değişim sürecinden" memnun olduğunu da dile getirdi.