CHP'de mahkeme kapısına dayanan "mutlak butlan" tartışmalarıyla birlikte parti içindeki saflaşma daha görünür hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ile Özgür Özel yönetimi arasındaki gerilim sürerken, dikkat çeken bir polemik de Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil üzerinden yaşandı.
Özgür Özel yönetimine ve "değişim sürecine" olumlu yaklaştığını söyleyen Kadıgil, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "aldatılmış hissediyorum" ifadelerini kullandı. Kadıgil'in çıkışı CHP kulislerinde tartışma yaratırken, en sert tepki Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan geldi.
CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları sürerken yaşanan bu polemik, parti içindeki görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.
KADIGİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "ALDATILMIŞ HİSSEDİYORUM"
Sera Kadıgil, katıldığı programda siyasete giriş sürecini ve CHP yıllarını anlattı. Kadıgil, eski Genel Başkan Deniz Baykal döneminde CHP'ye oy vermediğini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelişiyle birlikte partiye umutla yaklaştığını söyledi.
Kadıgil, "Kılıçdaroğlu geldiği zaman; Dersimli olması, Alevi kimliği ve daha demokrat duruşuyla 'bir şeyler değişebilir' umuduyla üye oldum. Siyasete girmem kendisinin vesilesiyle oldu" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Şule Aydın'ın "Geçmişe baktığınızda aldatılmış hissediyor musunuz?" sorusuna ise tereddütsüz "Evet, hissediyorum" yanıtını verdi.
Kadıgil, "Bu bir değişim mi yoksa baştan görmem gerekenleri görememek mi bilmiyorum. Eğer başından beri durum böyleyse ve biz bunu fark edemediysek bu çok daha vahim" dedi.
TİP'li Kadıgil'in açıklamalarında dikkat çeken bir başka detay ise mevcut CHP yönetimine verdiği destek oldu. Kadıgil, CHP'deki "değişim sürecinden" memnun olduğunu da dile getirdi.
KÖKSAL'DAN KADIGİL'E: KADIKÖY ÇIKIŞI
Kadıgil'in açıklamaları CHP içinde yeni tartışma başlatırken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sosyal medya hesabından çok sert ifadeler kullandı.
Köksal, Kadıgil'in CHP'de genç yaşta Parti Meclisi üyeliği ve milletvekilliği yaptığını hatırlatarak şu sözlerle yüklendi:
"Gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip giremediği Parti Meclisi'ne girdin. Arkasından İstanbul'da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun."
Köksal, Kadıgil'in CHP'den ayrılarak TİP'e geçmesini de hedef aldı:
"Biz canla başla köy kasaba dağ tepe iktidara gitmek için oy isterken sen Kadıköy'de konfor alanlarında siyaset yapıyordun."
"PARTİYİ EN KRİTİK DÖNEMDE BIRAKTIN"
Burcu Köksal, seçim sürecinde CHP örgütlerinin sahada yoğun mücadele verdiğini belirterek Kadıgil'in ayrılık sürecine de sert tepki gösterdi.
Köksal, "Senin kafana göre yaptığın açıklamalarını birçoğumuz seçim bölgesinde izah etmeye çalıştı. En acısı da tam seçim öncesi yerdeki karıncadan bile medet umarken partimizi bırakıp gitmendi" ifadelerini kullandı.
"YENİDEN CHP'DEN ADAY MI OLMAK İSTİYOR?"
Köksal'ın en dikkat çeken çıkışı ise Kadıgil'in son açıklamalarının zamanlamasına yönelik oldu.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı, "Şimdi tekrar gelip bizden aday olmak için mi yapıldı bu açıklama yoksa? Malum genel seçim de yaklaşıyor değil mi?" diyerek doğrudan mesaj verdi.
CHP kulislerinde Köksal'ın bu çıkışının yalnızca Kadıgil'e değil, aynı zamanda parti yönetimine de mesaj içerdiği konuşuluyor.
CHP'DE "MUTLAK BUTLAN" GÖLGESİNDE YENİ GERİLİMLER
Öte yandan CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları büyümeye devam ediyor. Parti içinde bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin "Partiyi kayyuma bırakmam" söylemiyle olası dönüş senaryolarını gündemde tuttuğu, diğer tarafta ise Özgür Özel yönetiminin parti içindeki kontrolü güçlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in elini sıkmaması da CHP'deki gerilimin dikkat çeken görüntülerinden biri olmuştu.
Parti kulislerinde hem "mutlak butlan" ihtimali hem de yeni siyasi oluşum senaryoları konuşulurken, mahkeme süreci yaklaştıkça CHP içindeki hesaplaşma da giderek sertleşiyor.