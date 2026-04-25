Daha kötüsü, bazı yerlerde hâlâ sigorta gibi en temel haklar lüks gibi görülür. Oysa sanat kurumları yalnızca oyun sergileyen yerler değildir; aynı zamanda örnek olması gereken yapılardır.

Hele ki yıllardır toplumsal mesaj veren, gençlere yol gösterdiğini söyleyen merkezler için Müjdat Gezen gibi bir isim için bu sorumluluk kat kat fazladır. Perde bir gün kapanır, dekor sökülür, alkış diner…

Gerçek sanat, yalnızca sahnede oynanan değil; kuliste çalışan emekçiye de hakkını veren sanattır. Bu yüzden kimse kimsenin hakkını yememelidir. Gezen'in geç de olsa yanlış yoldan dönmesinde bir katkım olduysa ne mutlu bana!