Müjdat Gezen'den yerle bir olan imajını kurtarma derdine düştü! Çalışanlarına mesaj: SGK girişleriniz yapılacak

Ekranlarda "hak, hukuk, adalet" sloganları atan Müjdat Gezen’in, perde arkasında emekçinin canını hiçe saydığı ortaya çıktı. 4 bin TL’lik biletle seyirciyi tenekeye oturtan Gezen, üzerine dekor düşen oyuncusunu “sigortasız” diye hastane kapısından çevirdi. O emekçi gibi tam 50 kişinin sigortasız çalıştırıldığı rezaleti ortaya çıkınca Müjdat Gezen tutuştu. Yerle bir olan imajını düzeltmek için alelacele “Evrakları hazırlayın” talimatı verdi.

  • Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık 50 çalışanın sigortasız olarak çalıştırıldığı iddia edildi.
  • Gırgıriye Müzikali'nde bir çalışanın üzerine dekor düşmesi sonucu yaralandığı ancak sigortasız olduğu için hastaneye götürülemediği öne sürüldü.
  • Müjdat Gezen, iddiaların ardından tüm çalışanlarına mesaj göndererek SGK girişlerinin yapılması için evraklarını hazırlamaları talimatını verdi.
  • Gırgıriye Müzikali'ni izlemek için bilet alan seyircilerin lüks koltuk yerine metal sandalyelerle karşılaştığı belirtildi.
  • Haberde Müjdat Gezen'in kamuoyuna yansıyan iddialar sonrası sarsılan imajını düzeltmek için sigorta işlemlerini başlattığı ifade edildi.

Sanatçı Müjdat Gezen'in Gırgıriye Müzikali, sanatla değil "skandalla" perde açtı. 4 bin TL verip bilet alan sanatseverler, karşılarında lüks koltuk beklerken "teneke sandalye" şokuyla sarsıldı.

Seyirciye yapılan bu saygısızlık daha soğumamışken, asıl bomba sahne arkasından patladı. İddialar da yenilir yutulur cinsten değildi. Gezen'in sanat merkezinde tam 50 kişinin sigortasız çalıştırıldığı, hatta üzerine dekor düşen bir çalışan sigortasız olduğu için hastaneye götürülemediği öğrenilmişti.

MÜJDAT GEZEN TUTUŞTU

Ekranda ve sahnede "hak, hukuk, adalet" diyerek mangalda kül bırakmayan Müjdat Gezen'in, perde arkasında emekçinin canını hiçe saydığı ortaya çıkınca imajı yerle bir oldu.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; 50 çalışanın sigortasız olduğunun ve yaralanan bir oyuncunun hastaneye bile götürülemediğinin ifşa edilmesiyle sanat dünyasında itibarı sarsılan Gezen, karizmasını düzeltmek için tüm çalışanlarına "Evraklarınızı hazırlayın SGK girişleriniz yapılacak" mesajı gönderdi.

Karahan yazısında süreci şu ifadelerle anlattı:

Müjdat Gezen ifşa olunca yerle bir olan karizmasını düzeltmek için tüm çalışanlarına mesaj göndererek "Evraklarınızı hazırlayın SGK girişleriniz yapılacak" talimatı verdi.

Sahne önünde emek övülür, sahne arkasında emekçi unutulur. Oyuncu alkış alır, kostümcü görünmez. Teknik ekip gece yarısına kadar çalışır, ama adı afişte bile yazmaz.

Daha kötüsü, bazı yerlerde hâlâ sigorta gibi en temel haklar lüks gibi görülür. Oysa sanat kurumları yalnızca oyun sergileyen yerler değildir; aynı zamanda örnek olması gereken yapılardır.

Hele ki yıllardır toplumsal mesaj veren, gençlere yol gösterdiğini söyleyen merkezler için Müjdat Gezen gibi bir isim için bu sorumluluk kat kat fazladır. Perde bir gün kapanır, dekor sökülür, alkış diner…

Gerçek sanat, yalnızca sahnede oynanan değil; kuliste çalışan emekçiye de hakkını veren sanattır. Bu yüzden kimse kimsenin hakkını yememelidir. Gezen'in geç de olsa yanlış yoldan dönmesinde bir katkım olduysa ne mutlu bana!

