CANLI YAYIN
Geri

Çankaya Katlı Otoparkı kapatıldı esnaf kepenk indirdi! CHP'li Başkan firarda: Sekreterine bile ulaşamıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depreme dayanıksızlık gerekçesiyle yıkım kararı verilen Çankaya Katlı Otoparkı, tarihi çarşıda krize neden oldu. Müşteri kaybı yaşayan ve kepenk indirme eylemi yapan Kemeraltı esnafı, CHP'li başkan Cemil Tugay’dan randevu alamazken, "Karşımızda muhatap bulamıyoruz" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kemeraltı Çarşısı'ndaki Çankaya Katlı Otoparkı için yıkım kararı alarak tesisi kapattı.
  • Kemeraltı esnafı, otoparkın kapatılması nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını belirterek belediyenin Egemenlik Evi binası önünde protesto gösterisi düzenledi.
  • Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, yıkım kararının iptal edilip yapının güçlendirilmesini talep ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu alamadıklarını ifade etti.
  • İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu, otopark sorunu nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu ve ticari faaliyetlerin alışveriş merkezlerine kaydığını belirtti.
  • Esnaf temsilcileri, taleplerinin karşılanmaması durumunda oturma eylemi ve açlık grevi başlatacaklarını duyurarak topladıkları 10 bin imzayı İzmir Valiliği'ne teslim etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kemeraltı Çarşısı'na alışverişe gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Çankaya Katlı Otoparkı'nı kapattı. Ardından da yıkım kararı aldı.

Kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili eylemlerini sürdüren Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, ticari faaliyetlerini kısıtlandığı gerekçesiyle bugün ikinci kez kepenk kapattı. Ellerinde dövizler ve pankartlarla kapatılan otoparka yürüyen esnaf, sorunlarına çözüm bulunması talebini yineledi. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Kararı protesto eden esnaf geçtiğimiz günlerde kepenk indirme eylemi yaptı. Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yıkım kararını geri çekmesini isteyen esnaf yapının güçlendirilmesini talep etti.

İZBB'nin taleplere kayıtsız kalması üzerine Başkan Cemil Tugay'ın makamının da bulunduğu Egemenlik Evi Binası'na yürüyen esnaf, otoparkın kapatılmasıyla müşteri kaybına uğradıklarını dile getirdi.

MUHATAP BULAMIYORUZ

Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, "Birçok kez eylem yaptık ama sesimizi duyan olmadı. Kavga çıkarmak için değil ekmeğimize sahip çıkmak için buradayız. Bundan sonra oturma eylemi ve açlık grevi yapmaya kararlıyız. 10 bin ıslak imzamızı İzmir Valimize teslim ettik. Bir tek Vali bey ile görüşebildik. Tugay'ın değil kendisine sekreterine bile ulaşamıyoruz. Konak Belediye Başkanı ile görüştük. O da benim yetki alanımda değil dedi. Biz karşımızda muhatap alacak yetkili bulamıyoruz" diye konuştu.

Otoparkın kapatılması ile birlikte esnafın işlerinde büyük düşüş yaşandığını bu durumdan AVM'lerin kazançlı çıktığını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu ise, "Sorun, sadece esnafın, giyimcinin sorunu değil, vatandaşın da sorunu. En çok şikayet eden vatandaş. Arabasını koyacak yer bulamıyor. Esnaf kan ağlarken AVM'ler kazanıyor. Yetkililer bir gelsin, görünsün. Esnafımıza duruma anlatsın. Başkan Tugay bizi dinlesin, durumu anlatsın" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler