MUHATAP BULAMIYORUZ



Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, "Birçok kez eylem yaptık ama sesimizi duyan olmadı. Kavga çıkarmak için değil ekmeğimize sahip çıkmak için buradayız. Bundan sonra oturma eylemi ve açlık grevi yapmaya kararlıyız. 10 bin ıslak imzamızı İzmir Valimize teslim ettik. Bir tek Vali bey ile görüşebildik. Tugay'ın değil kendisine sekreterine bile ulaşamıyoruz. Konak Belediye Başkanı ile görüştük. O da benim yetki alanımda değil dedi. Biz karşımızda muhatap alacak yetkili bulamıyoruz" diye konuştu.