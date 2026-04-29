Trendyol Süper Lig'de son yıllarda zirve yarışından erken kopan Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezonun planlamasını hızlandırdı.
Kış transfer döneminde Inter'den kiralanan Kristjan Asllani'nin performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle satın alma opsiyonunun devreye alınmayacağı belirtildi.
Siyah-beyazlıların bu pozisyon için yeni bir isim üzerinde çalıştığı öğrenildi.
CAMARA LİSTEDE ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş'ın orta saha transferinde öncelikli adaylarından birinin Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara olduğu ifade edildi.
24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 3 gol ve 9 asistle 12 gole doğrudan katkı sağlaması dikkat çekti.
Teknik heyetin oyuncunun performansını yakından takip ettiği ve transfer için olumlu rapor verdiği aktarıldı.
REKABET VAR
Gaziantep FK ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camara'nın piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Oyuncunun sadece Beşiktaş'ın değil, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da radarında olduğu öğrenildi.
Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Camara, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanatta da görev alabiliyor.
Beşiktaş yönetiminin, daha önce Göztepe'den transfer edilen Junior Olaitan örneğinde olduğu gibi performansıyla öne çıkan oyunculara yöneldiği görülürken, Camara için Gaziantep FK ile sezon sonunda resmi temas kurulması planlanıyor.