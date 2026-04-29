Beşiktaş, Camara için Gaziantep FK ile sezon sonunda resmi temas kurmayı planlıyor.

Camara'nın piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde olup, Panathinaikos da oyuncuyla ilgileniyor.

Siyah-beyazlıların bu pozisyon için yeni bir isim üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Teknik heyetin oyuncunun performansını yakından takip ettiği ve transfer için olumlu rapor verdiği aktarıldı.

24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 3 gol ve 9 asistle 12 gole doğrudan katkı sağlaması dikkat çekti.

Gaziantep FK ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camara'nın piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Oyuncunun sadece Beşiktaş'ın değil, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da radarında olduğu öğrenildi.

Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Camara, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanatta da görev alabiliyor.

Beşiktaş yönetiminin, daha önce Göztepe'den transfer edilen Junior Olaitan örneğinde olduğu gibi performansıyla öne çıkan oyunculara yöneldiği görülürken, Camara için Gaziantep FK ile sezon sonunda resmi temas kurulması planlanıyor.