



"ZEYNEP'E AKLADIĞIN 75 MİLYONU AÇIKLA"



Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının başladığı döneme denk gelen 27 Şubat 2025'te Gökhan Böcek'in eşine "Nurhak ve Hatice'ye söyle istifa etsin sabah" mesajı attığı görüldü. Buna karşılık Zuhal Böcek, "%10'lukla geçinen ezik! Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla" şeklinde tehditvari bir yanıt verdi.







"BELEDİYE ARABASINDA KOKAİN TAŞIDIN"



Eşi tarafından tehdit edilen Böcek "Kanıtla" şeklinde ikinci bir mesaj attı.



Ancak aldığı cevap bir başka tehdidin kapısını araladı. Zuhal Böcek'in hiddetle "Her şeyin mesajı var. Belediye arabasında kokain taşıdığına kadar... Bekle sen" dedi.



NEDEN "%10 İLE GEÇİNEN EZİK" DEDİ?



Gökhan Böcek'in belediyeden iş alan insanlardan yüzde 10 pay aldığı iddianamede yer alıyor. Zuhal Böcek'in buna atıfla eşine "Yüzde 10 ile geçinen ezik" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu

75 milyonluk rüşvet aklamasıyla anılan Zeynep ise Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu.