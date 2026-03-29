CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in rüşvet paralarını aklaması ve belediye araçlarıyla taşınan kokainler dosyaya girdi.
Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in telefonunda yapılan dijital incelemeler tamamlandı. WhatsApp'taki karı-koca kavgası harami düzeni ele verdi.
"ZEYNEP'E AKLADIĞIN 75 MİLYONU AÇIKLA"
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının başladığı döneme denk gelen 27 Şubat 2025'te Gökhan Böcek'in eşine "Nurhak ve Hatice'ye söyle istifa etsin sabah" mesajı attığı görüldü. Buna karşılık Zuhal Böcek, "%10'lukla geçinen ezik! Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla" şeklinde tehditvari bir yanıt verdi.
"BELEDİYE ARABASINDA KOKAİN TAŞIDIN"
Eşi tarafından tehdit edilen Böcek "Kanıtla" şeklinde ikinci bir mesaj attı.
Ancak aldığı cevap bir başka tehdidin kapısını araladı. Zuhal Böcek'in hiddetle "Her şeyin mesajı var. Belediye arabasında kokain taşıdığına kadar... Bekle sen" dedi.
NEDEN "%10 İLE GEÇİNEN EZİK" DEDİ?
Gökhan Böcek'in belediyeden iş alan insanlardan yüzde 10 pay aldığı iddianamede yer alıyor. Zuhal Böcek'in buna atıfla eşine "Yüzde 10 ile geçinen ezik" demesi dikkatlerden kaçmadı.
75 milyonluk rüşvet aklamasıyla anılan Zeynep ise Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu.
Konuşmalarda ismi geçen Nurhak E. ise Zuhal Böcek'in yeğeni.
Nurhak E.'nin belediye iştiraki ALDAŞ'ta görev yaptığı dönemde yüksek maaş aldığı, buna karşı fiili bir çalışma ve açık bir görev tanımının olmadığı tespit edildi. Bankamatik memuru yeğenin hesabına giren yüksek tutarlı para transferleri ile lüks araç alımlarının, meşru gelirle yapılamayacağı değerlendiriliyor.
KOKAİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
"Belediye arabasında kokain taşındı" itirafı sonrası hem Gökhan Böcek'e hem de Zuhal Böcek'e uyuşturucu testi yapıldı.
Adli Tıp Kurumu Böceklerin ıl testinde kokain tespit etti.
"BUNU OKURLARSA ÇIKAMAM ZATEN"
WhatsApp konuşmalarının Gökhan Böcek'in eşine "Bu mesajları okurlarsa çıkamam zaten" şeklinde attığı mesaj kayıtlara geçti.