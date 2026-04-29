İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Bu yılın ikinci yarısında 4'üncü ana pistimizi de devreye almayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra yine mevcut terminalimizde 90 milyon olan yolcu kapasitesini 120 milyona çıkaracak yatırımları da paralelde devam ettiriyoruz" dedi.
TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN
AA Finans Masası'nda soruları yanıtlayan Bilgen, ilk çeyrek açısından yıla başlarken yaklaşık yüzde 8'lik büyüme hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu yılın ilk çeyreğini yüzde 5.5'lik bir büyümeyle kapattık. Dolayısıyla aslında büyümeye devam ettiğimiz ancak hedeflerimizin bir miktar arkasında kaldığımız bir 3 aylık dönem oldu.
Bunda savaşın etkileri yadsınamaz ancak bir yandan da baktığımızda İGA İstanbul Havalimanı ve Türkiye için bölgede 'güvenli liman' algısının öne çıktığı bir dönem olduğunu da görüyoruz."
YENİ TERMİNAL AÇILIYOR
Bilgen, birçok alanda yatırımların devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Mayıs başında JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali'ni açarak çok yeni bir segmentte önemli bir müşteri deneyimi sunmaya başlayacağız. 'Airport City' projemiz kapsamında havalimanı ekosisteminde ihtiyaç duyulacak alanların geliştirilmesini sağlıyoruz.
Bu çerçevede yaz aylarında 490 odalı otelin açılışını yapıyor olacağız."
KISA VADEDE HALKA ARZ PLANI YOK
İstanbul Havalimanı'nın rakamsal ve bilanço büyüklüğü olarak Türkiye'deki en büyük ikinci reel sektör şirketi konumuna geldiğini söyleyen Bilgen, "Halka arz noktasında hem yatırımcıların ihtiyaçları hem de piyasadaki diğer yatırımcıların beklentileri ön plana çıkıyor ama İGA İstanbul Havalimanı olarak baktığımızda şu anda bütün yatırımlarını kendi yarattığı kaynaklarla devam ettirebilen yapısı var. Kısa vadede bir halka arz planımız yok."
Bilgen, İstanbul Havalimanı'nda, büyük kargo şirketlerinin lojistik merkezler oluşturduğunu, küresel oyuncuların önemli yatırımlarıyla yerlerini aldığını ifade ederek,"Bu da bizi kargoda da Avrupa'nın zirvesine taşıdı" dedi.