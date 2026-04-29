İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Bu yılın ikinci yarısında 4'üncü ana pistimizi de devreye almayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra yine mevcut terminalimizde 90 milyon olan yolcu kapasitesini 120 milyona çıkaracak yatırımları da paralelde devam ettiriyoruz" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı, 4'üncü pist ve yeni yatırımlarla kapasitesini 120 milyona çıkararak büyümesini sürdürürken, CEO Selahattin Bilgen Türkiye'nin "güvenli liman" konumunu koruduğunu vurguladı ve kısa vadede halka arz planı olmadığını açıkladı.

TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

AA Finans Masası'nda soruları yanıtlayan Bilgen, ilk çeyrek açısından yıla başlarken yaklaşık yüzde 8'lik büyüme hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu yılın ilk çeyreğini yüzde 5.5'lik bir büyümeyle kapattık. Dolayısıyla aslında büyümeye devam ettiğimiz ancak hedeflerimizin bir miktar arkasında kaldığımız bir 3 aylık dönem oldu.

Bunda savaşın etkileri yadsınamaz ancak bir yandan da baktığımızda İGA İstanbul Havalimanı ve Türkiye için bölgede 'güvenli liman' algısının öne çıktığı bir dönem olduğunu da görüyoruz."