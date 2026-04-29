Akran zorbalıklarıyla mücadeleye yönelik TBMM Akran Zorbalığı İle Mücadele Alt Komisyonu, "eylem planı"nı içeren kapsamlı raporu hazırladı.
Bugün görüşülecek raporda toplumsal seferberlik anlayışının yaygınlaştırılması tespiti yapılırken, şu önerilerde bulunuldu:
AKRAN ARABULUCULUĞU
■ Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.
■ Eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu olacak.
■ Öğrencilerin aktif rol aldığı akran arabuluculuğu programları tüm okullarda zorunlu hale getirilecek.
■ Okullarda özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.
■ Okul içinde öğrencilerin sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir bildirim ve destek sistemi oluşturulacak.
■ Mahalle bazında veya kamu kurumlarında (örneğin sosyal hizmet merkezleri), çocukların doğrudan danışabileceği sürekli erişilebilir çocuk dostu danışmanlar ve uzmanların istihdam edilecek.
ALO ZORBALIK HATTI
■ Çocukların okul içinde veya dışında karşılaştıkları zorbalık olaylarını anonim şekilde ve kolayca bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak.
■ ÇOcuklar için şiddeti önleyeme yönelik çağrı sistemi geliştirilecek. Çocuklar telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek, dijital olarak acil destek talep edebilecek.
ÖFKE KONTROLÜ
■ Şiddet uygulama eğilimi gösteren veya zorbalık yapan çocuklara yönelik empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanacak.
■ Okullarda akran zorbalığına ilişkin risk analizleri yapılacak.
■ Risk altındaki öğrencilerin erken aşamada belirlenmesi amacıyla davranışları izlemeye yönelik kontrol listelerinin geliştirecek ve bu öğrencileri uzman desteğine yönlendirecek.
ERKEN MÜDAHALE SİSTEMİ
■ Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek 'dijitanaliz' uygulaması ile çocukların dijital risk durumları tespit edilerek erken müdahale mekanizmaları kurulacak.
■ Sosyal medya ve dijital platformlarda, çocukları hedef alan dijital zorbalık içeriklerinin hızlıca tespit edilmesine yönelik, yapay zekâ destekli bir erken uyarı sistemi kurulacak.
■ Dijital platformlarda, çocukların 7/24 ulaşabileceği ve Sağlık Bakanlığı denetiminde çalışan psikolojik destek hizmetleri oluşturulacak.
Haber: Önder Yılmaz