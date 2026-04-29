TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu’nun hazırladığı kapsamlı raporda, okullarda akran arabuluculuğu, zorunlu empati dersleri, kamera ve yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri ile “ALO zorbalık hattı” gibi uygulamalarla çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için topyekûn bir mücadele planı ortaya kondu. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve Takvim Gazetesi'nden alınmıştır.)

AKRAN ARABULUCULUĞU

■ Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.

■ Eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu olacak.

■ Öğrencilerin aktif rol aldığı akran arabuluculuğu programları tüm okullarda zorunlu hale getirilecek.

■ Okullarda özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.

■ Okul içinde öğrencilerin sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir bildirim ve destek sistemi oluşturulacak.

■ Mahalle bazında veya kamu kurumlarında (örneğin sosyal hizmet merkezleri), çocukların doğrudan danışabileceği sürekli erişilebilir çocuk dostu danışmanlar ve uzmanların istihdam edilecek.