30 Nisan 2026 Perşembe tarihli ve 33239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara göre, mülki idare ve emniyet teşkilatında üst düzey değişiklikler yapıldı.
29 Nisan 2026 tarihli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlar şu şekilde gerçekleşti:
Emniyet Genel Müdürü (Vali) Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
Demirtaş'tan boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına seçildi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı.
Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi, İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi olarak görevlendirildi.
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valisi oldu.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin, Personel Genel Müdürü olarak atandı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü görevine getirildi.
ANKARA DAHİL ÇOK SAYIDA İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
2026/124 sayılı kararname ile emniyet teşkilatının il yönetimlerinde de kapsamlı değişiklikler uygulandı:
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine merkeze çekildi.
Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü oldu.
Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Polis Başmüfettişleri Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne, Tuncay Pekin ise Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
MGK'YA YENİ ATAMALAR
Yayımlanan 2026/125 sayılı karara göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.