Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.

Ankara, Mersin ve Siirt emniyet müdürleri merkeze çekilerek Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara Emniyet Müdürü yapıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK Başkanlığına seçilirken, Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valisi olarak atandı.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş merkeze çekilirken, bu göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamelerle mülki idare ve emniyet teşkilatında üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

30 Nisan 2026 Perşembe tarihli ve 33239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara göre, mülki idare ve emniyet teşkilatında üst düzey değişiklikler yapıldı.