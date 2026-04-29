Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Sarsılmaz'ın eşit ortaklığıyla kurulan şirketin, kuruluş amacı doğrultusunda ATAK helikopterlerinin ihracatındaki kısıtlardan bir tanesi olan burun topunu yerli ve milli olarak tasarlamak ve üretmek için çalışmalar yaptığını anlatan Çevik, şöyle konuştu:

"Şirketimizin başlangıç projesi dediğimiz 3 namlulu sistemin tüm elektromekanikleri, kontrol üniteleriyle beraber projelendirilmesi, üretilmesi, testlerinin yapılması ve teslimatları 2024 yılının başlarına kadar sürdü.

2024 yılından sonra da seri üretim olarak devam ediyor. Şu anda 10 tane ATAK helikopterimizde bazıları yurt dışında, bizim silahlarımız var. Bundan sonra üretilen tüm ATAK helikopterlerinde de bizim sistemlerimiz olacak inşallah. Önemli bu başarı. Tamamen özgün bir tasarım oldu. Bu tabii ki önümüzde örneğimiz vardı ama bir örnek hepsini üretmeye yetmiyor.

Yolda çok başımıza bu sektörde bilmemiz gereken şeyler, engeller çıktı. Hepsini öğrendik. Mühendislik gücümüzle hepsinin üstesinden geldik ve çok başarılı testlerle projeyi tamamladık. Tam anlamıyla kalifiye olmuş Türkiye'deki ilk orta kalibre özgün tasarım sistem diyebilirim."