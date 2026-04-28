CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'da Noa Lang belirsizliği! 30 milyon euro ödemek istenmiyor

Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang için belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılar, 30 milyon euroluk opsiyonu kullanma konusunda net karar vermedi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray'ın Noa Lang için 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama ihtimali artıyor.
  • Hollandalı oyuncunun performansındaki düşüş, Galatasaray yönetiminin kararını etkiliyor.
  • Napoli, Noa Lang'ı yaz kampında yeniden değerlendirmeyi planlıyor.
  • Antonio Conte'nin geleceği, Noa Lang'ın Napoli'deki durumunu etkileyebilir.
  • Galatasaray, Noa Lang için nihai kararını sezon sonunda verecek.

Ara transfer döneminde Napoli'den kadroya katılan Noa Lang'ın geleceği gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray'da ilk haftalarda etkili bir performans sergileyen Hollandalı oyuncunun son dönemdeki form düşüşü, yönetimin karar sürecini doğrudan etkiledi.

Kulüp, oyuncuyu kadroda tutma ihtimalini değerlendirirken, yüksek bonservis bedeli nedeniyle temkinli ilerliyor.

Galatasaray 30 milyon euro ödemek istemiyor.
OPSİYON MALİYETİ BELİRLEYİCİ

Galatasaray'ın anlaşmasında yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu, sürecin en kritik noktası olarak öne çıkıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların bu bedeli ödemeye sıcak bakmadığı ve opsiyonun kullanılmama ihtimalinin güçlendiği ifade edildi.

Napoli'deki belirsizlik Noa Lang'ın geleceğini düşündürüyor.
NAPOLI SENARYOSU MASADA

Opsiyonun kullanılmaması halinde Noa Lang'ın Napoli'ye geri dönmesi bekleniyor. İtalyan ekibinin, oyuncuyu yaz kampında yeniden değerlendirme planı yaptığı aktarıldı. Ancak teknik direktör Antonio Conte'nin geleceğine dair belirsizlik, bu sürecin yönünü etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın Noa Lang için nihai kararını sezonun tamamlanmasının ardından vermesi beklenirken, Napoli cephesinde oyuncunun yaz dönemi planlamasında yer alıp almayacağı teknik kadronun durumuna bağlı olarak netleşecek.

Galatasaray'da Sane dümene geçti!
SONRAKİ HABER

Galatasaray'da Sane dümene geçti!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler