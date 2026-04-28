Galatasaray, Noa Lang için nihai kararını sezon sonunda verecek.

Galatasaray'ın Noa Lang için 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama ihtimali artıyor.

Ara transfer döneminde Napoli'den kadroya katılan Noa Lang'ın geleceği gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray'da ilk haftalarda etkili bir performans sergileyen Hollandalı oyuncunun son dönemdeki form düşüşü, yönetimin karar sürecini doğrudan etkiledi.

Galatasaray 30 milyon euro ödemek istemiyor.

OPSİYON MALİYETİ BELİRLEYİCİ

Galatasaray'ın anlaşmasında yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu, sürecin en kritik noktası olarak öne çıkıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların bu bedeli ödemeye sıcak bakmadığı ve opsiyonun kullanılmama ihtimalinin güçlendiği ifade edildi.