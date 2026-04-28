Ara transfer döneminde Napoli'den kadroya katılan Noa Lang'ın geleceği gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray'da ilk haftalarda etkili bir performans sergileyen Hollandalı oyuncunun son dönemdeki form düşüşü, yönetimin karar sürecini doğrudan etkiledi.
Kulüp, oyuncuyu kadroda tutma ihtimalini değerlendirirken, yüksek bonservis bedeli nedeniyle temkinli ilerliyor.
OPSİYON MALİYETİ BELİRLEYİCİ
Galatasaray'ın anlaşmasında yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu, sürecin en kritik noktası olarak öne çıkıyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların bu bedeli ödemeye sıcak bakmadığı ve opsiyonun kullanılmama ihtimalinin güçlendiği ifade edildi.
NAPOLI SENARYOSU MASADA
Opsiyonun kullanılmaması halinde Noa Lang'ın Napoli'ye geri dönmesi bekleniyor. İtalyan ekibinin, oyuncuyu yaz kampında yeniden değerlendirme planı yaptığı aktarıldı. Ancak teknik direktör Antonio Conte'nin geleceğine dair belirsizlik, bu sürecin yönünü etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.
Galatasaray'ın Noa Lang için nihai kararını sezonun tamamlanmasının ardından vermesi beklenirken, Napoli cephesinde oyuncunun yaz dönemi planlamasında yer alıp almayacağı teknik kadronun durumuna bağlı olarak netleşecek.