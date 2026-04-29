Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba "Türkiye ile işimi yakında bitireceğim. Bize Lumbuye'yi yakında vermek zorundalar. Yoksa büyükelçilerini kovacağım. Afrikalılar Türkler gibi domuzlara boyun eğmeye alışkın. Onlardan korkmuyorum. Bizden korkmaları gerekir" diyerek yine haddini aştı.
ÇIBANIN BAŞINI İYİ TANIYORUZ
Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumunu sürdüren Uganda Savunma Kuvvetleri Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Cumhurbaşkanı Museveni'nin tek oğlu olarak öne çıkıyor.
Türkiye'den açıkça 1 milyar dolar haraç talep eden, büyükelçimizi kovmakla tehdit eden Ugandalı generalin saldırgan tutumunun temelinde, Ankara'nın Afrika'da bozduğu sömürü çarkları yatıyor.
Muhalif blog yazarı Fred Lumbuye'nin iade edilmemesini görünür bir bahane olarak kullanan Kainerugaba'nın, İsrail ile kurduğu ittifak, milyonlarca dolarlık silah anlaşmaları ve Tel Aviv'e verdiği 100 bin askerlik destek sözü, çıbanın asıl başının nere olduğuna işaret ediyor.
Türkiye, milyarlarca euroluk yatırımlarla Uganda'yı kalkındırırken, Batı akademilerinde yetiştirilen "varis" Kainerugaba'nın şantajlarına boyun eğmeyerek diplomatik olgunluğunu bir kez daha kanıtlıyor.
Daha önce de Türkiye'yi tehdit eden fakat geri adım atmak zorunda kalan Kainerugaba'nın Türkiye öfkesinin arka planını Takvim.com.tr gözler önüne seriyor…
Kim bu Kainerugaba?
Kimden emir alıyor?
Hangi ülkeye asker göndermeye kalktı?
Somali olayları bu işin neresinde?
İsrail'le derin bağları…
İadesini istediği Lumbuye'nin Türkiye serüveni…
İşte ayrıntılar…
HADDİNİ İYİCE AŞTI
Uganda Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Muhoozi Kainerugaba, 29 Nisan 2026 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden diplomatik teamülleri ayaklar altına alan paylaşımlar yaptı. Kainerugaba, "Türkiye ile işimi yakında bitireceğim. Bize Lumbuye'yi yakında vermek zorundalar. Yoksa büyükelçilerini kovacağım. Afrikalılar Türkler gibi domuzlara boyun eğmeye alışkın. Onlardan korkmuyorum. Bizden korkmaları gerekir" diyerek haddini aştı.
Bu küstah çıkış, nisan ayının başında yapılan bir başka şantajın devamı niteliği taşıyor.
Ugandalı general daha önce sildiği bir paylaşımında, "Sorunlarımız çözülmezse, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik bağları koparacağız. Daha masaya oturmadan asgari 1 milyar dolar talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kainerugaba, Türk Hava Yolları'nın Uganda hava sahasına girişini yasaklayacağını iddia etti.
"GÜVENLİĞİ BİZ SAĞLADIK ŞİMDİ 1 MİLYAR DOLAR İSTİYORUZ"
Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik öfkesinin bir diğer ayağını Somali'deki gelişmeler oluşturdu. Uganda'nın El-Şebab'a karşı yürüttüğü operasyonları gerekçe gösteren general, "Türkiye, biz savaşırken Somali'de liman ve havaalanı inşa etti. Güvenliği biz sağladık. Şimdi 1 milyar dolar istiyoruz" diyerek akıl dışı bir talep öne sürdü.
Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği koordinasyonunda finanse edilen bu operasyonları "kendi ticari alacağı" gibi sunan Kainerugaba'nın, 2026 seçimleri öncesi milliyetçi bir rant elde etmeyi amaçladığı da değerlendirmeler arasında.
LUMBUYE MESELESİ NEDİR? 13 YILDIR TÜRKİYE'DE
Krizin resmi tetikleyicisi olarak sunulan Fred Kajjubi Lumbuye meselesi, Türkiye'nin insan haklarına saygılı duruşunu ispatlayan bir sürece dönüştü.
İstanbul'da 2013 yılından bu yana yaşayan ve Uganda hükümetini yolsuzluklarla suçlayan dijital aktivist Lumbuye, Ağustos 2021 tarihinde Türkiye'de gözaltına alındı. Uganda Dışişleri Bakanlığı iadenin an meselesi olduğunu iddia etti. Türk mahkemeleri Temmuz 2022 tarihinde iade talebini insan hakları hukukuyla bağdaşmadığı gerekçesiyle reddetti. Lumbuye mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.
Türkiye, Uganda'nın siyasi baskılarına boyun eğmeyerek hukuk devleti ilkesini korudu.
BATI ELİTLERİNİN YETİŞTİRDİĞİ SALTANAT VARİSİ
Peki kimdir bu Kainerugaba?
Cumhurbaşkanı Museveni'nin tek oğlu Muhoozi Kainerugaba, İngiltere'deki University of Nottingham'da siyaset bilimi eğitimi aldı. Askeri eğitimini İngiltere'deki Royal Military Academy Sandhurst ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fort Leavenworth Kara Kuvvetleri Komuta ve Genelkurmay Koleji'nde tamamladı.
Mart 2024 tarihinden bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Kainerugaba, 2026 seçimleri için Patriotic League of Uganda adlı yapıyı kurarak liderliğini "ilahi bir hak" olarak tanımladı.
100 BİN ASKERLE SİYONİZME UŞAKLIK
Kainerugaba'nın en temel bağlantısını ise İsrail ile kurduğu derin nüfuz ağı oluşturuyor.
Kainerugaba, soykırımcı İsrail ile ilişkilerini "sarsılmaz bir kaya" diye nitelendirecek kadar azılı siyonist piyonu.
Kainerugaba, Mart 2026 tarihinde Entebbe Havaalanı'na 1976 rehin baskınını yöneten İsrail komandosu Yonatan Netanyahu'nun heykelinin dikilmesi talimatını verdi.
Nisan 2026 tarihinde Tel Aviv'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren general Kainerugaba, "İsrail'i savunmak için 100 bin Uganda askeri göndermeye hazırım" diyerek iki ülke arasındaki güvenlik bağını operasyonel düzeye taşımaya kalktı.
Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik tehditlerinin İsrail'e ziyaret planlamasını ilan ettiği süreçle eş zamanlı ilerlemesi manidar karşılanıyor.
İSRAİL UGANDA'NIN KILCALLARINA SIZIYOR
İsrailli silah ve teknoloji şirketlerinin Uganda'daki faaliyetleri ise korkunç boyutlara ulaşmış durumda.
Gazze soykırımında faal rol üstlenen İsrail merkezli savunma elektronik şirketi Elbit Systems ile Eylül 2025 tarihinde 120 milyon dolarlık Hermes 900 İHA sözleşmesi imzalandı.
Uganda ordusunun standart silahları Israel Weapon Industries tarafından sağlanan Tavor ve Galil ACE piyade tüfeklerinden oluştu.
Muhalefet lideri Bobi Wine (Robert Kyagulanyi Ssentamu) ve ekibine karşı NSO Group'un Pegasus casus yazılımı kullanıldı.
NICE Systems gözetim yazılımları Uganda güvenlik sistemine girdi. Böylelikle İsrailli siber şirket, yaygın insan hakları ihlalleriyle suçlanan Uganda polisine cep telefonlarına sızma teknolojisi sattı.
Simi Valley Technologies, 2026 seçimleri için 60 binden fazla biyometrik cihaz tedarik etti.
Command Tech ve Amos Golan'a ait Silver Shadow, elit birlik ekipmanları ile CornerShot sistemlerini sağladı.
KARISININ ŞİRKETİ ÜZERİNDEN LOJİSTİK
İsrail nüfuzunun kurumsal kanalı, İsrail'in Uganda Onursal Konsolosu Ishta Asiimwe Kutesa Muganga üzerinden yürütüldü.
Eski Dışişleri Bakanı Sam Kutesa'nın kızı Muganga ile Muhoozi Kainerugaba'nın eşi Charlotte Kainerugaba'nın ortak olduğu ilaç dağıtım ve lojistik şirketi Silverbacks Pharmacy, stratejik ekipmanların tedarikinde kilit rol oynadı.
TÜRKİYE'NİN DEV YATIRIMLARI ÜLKEYİ KALKINDIRIYOR
Kainerugaba'nın düşmanca söylemlerine karşın Türkiye, Uganda'nın en büyük altyapı ortaklarından biri konumuna yükseldi.
Türk şirketlerin son yıllarda Uganda'da gerçekleştirdiği faaliyetlerden bazıları şunlar:
Kampala ile Kenya sınırı arasındaki demiryolu projesi için Ekim 2024 tarihinde 2,7 milyar euroluk sözleşme imzaladı.
Hoima Şehri Stadyumu'nu Aralık 2025 tarihinde tamamlanarak teslim edildi.
Perakende sektöründe aktif rol alındı
DEİK verilerine göre ikili ticaret hacmi 50 milyon dolar bandını aştı.
20,7 milyon dolarlık Hızır 4x4 zırhlı araç anlaşması yapıldı
SERİ ADIMLAR SERİNKANLI GÜÇ
Türkiye'nin Afrika'da derinleşen diplomatik, ekonomik ve insani yardım varlığı, Batı ve İsrail yanlısı figürleri rahatsız ederken, Ankara tek bir generalin şantajlarına prim vermeyerek kıtanın sahici ortağı olarak yükselişini sürdürüyor.
Türkiye, Kainerugaba'nın provokasyon kokan çıkışları karşısında serinkanlılığını korumayı sürdürüyor.
Türkiye Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak, Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo ile bir araya geldi. Odongo, Muhoozi Kainerugaba'nın açıklamalarının "şahsi görüş" niteliği taşıdığını belirterek Türkiye ile ilişkilerin güçlü kaldığını teyit etti.