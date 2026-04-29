Türkiye, Uganda'da 2,7 milyar euroluk demiryolu projesi ve Hoima Şehir Stadyumu gibi büyük altyapı yatırımları gerçekleştirirken Uganda Dışişleri Bakanı Odongo, Kainerugaba'nın açıklamalarının şahsi görüş olduğunu belirtti.

Kainerugaba, İsrail ile yakın ilişkiler kuran ve Mart 2026'da Tel Aviv'e ziyaret gerçekleştirerek İsrail'i savunmak için 100 bin Uganda askeri göndermeye hazır olduğunu açıklayan bir general olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, daha önce Türkiye'den 1 milyar dolar talep etmiş ve Somali'de güvenlik sağladıklarını gerekçe göstererek bu parayı istediğini belirtmişti.

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli açıklamalar yaparak büyükelçi Fred Kajjubi Lumbuye'nin iadesini talep etti ve aksi takdirde Türk büyükelçisini kovacağını söyledi.

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba "Türkiye ile işimi yakında bitireceğim. Bize Lumbuye'yi yakında vermek zorundalar. Yoksa büyükelçilerini kovacağım. Afrikalılar Türkler gibi domuzlara boyun eğmeye alışkın. Onlardan korkmuyorum. Bizden korkmaları gerekir" diyerek yine haddini aştı.

ÇIBANIN BAŞINI İYİ TANIYORUZ

Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumunu sürdüren Uganda Savunma Kuvvetleri Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Cumhurbaşkanı Museveni'nin tek oğlu olarak öne çıkıyor.

Türkiye'den açıkça 1 milyar dolar haraç talep eden, büyükelçimizi kovmakla tehdit eden Ugandalı generalin saldırgan tutumunun temelinde, Ankara'nın Afrika'da bozduğu sömürü çarkları yatıyor.

Muhalif blog yazarı Fred Lumbuye'nin iade edilmemesini görünür bir bahane olarak kullanan Kainerugaba'nın, İsrail ile kurduğu ittifak, milyonlarca dolarlık silah anlaşmaları ve Tel Aviv'e verdiği 100 bin askerlik destek sözü, çıbanın asıl başının nere olduğuna işaret ediyor.

Türkiye, milyarlarca euroluk yatırımlarla Uganda'yı kalkındırırken, Batı akademilerinde yetiştirilen "varis" Kainerugaba'nın şantajlarına boyun eğmeyerek diplomatik olgunluğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Daha önce de Türkiye'yi tehdit eden fakat geri adım atmak zorunda kalan Kainerugaba'nın Türkiye öfkesinin arka planını Takvim.com.tr gözler önüne seriyor…

Kim bu Kainerugaba?

Kimden emir alıyor?

Hangi ülkeye asker göndermeye kalktı?

Somali olayları bu işin neresinde?

İsrail'le derin bağları…

İadesini istediği Lumbuye'nin Türkiye serüveni…