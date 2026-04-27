Bruno Fernandes Aslan'ın hedefinde.

TRANSFER PLANLAMASI NETLEŞİYOR

Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üst düzey transfer hedefleri belirledi.

Listede Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva yer alırken, oyuncuya yıllık 15 milyon euro seviyesinde teklif yapıldığı aktarıldı.

Orta saha için bir diğer hedefin ise Bruno Fernandes olduğu, bu transfer için yaklaşık 60 milyon euro kaynak ayrıldığı ifade edildi.