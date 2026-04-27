Galatasaray'a Osimhen ayarında 2 dünya yıldızı!

Fenerbahçe karşısında alınan 3-0’lık galibiyet, Galatasaray’a sadece 3 puan değil; şampiyonluk yolunda kritik avantaj, gelir beklentisi ve seçim sürecine etki eden bir tablo getirdi. Sarı-kırmızılılar son 3 haftaya 7 puan farkla girdi. Başkan Dursun Özbek, Osimhen ayarında iki dünya yıldızını daha kadroya katmak için kolları sıvadı. Aslan'ın hedefinde Bernardo Silva ve Bruno Fernandes var. İşte detaylar...

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de derbi galibiyetiyle puanını 74'e çıkararak Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un 9 puan önüne geçti.
  • Galatasaray, kalan maçlarda alacağı 2 puanla şampiyonluğunu ilan edebilecek konuma geldi.
  • Şampiyonluk halinde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ederek yaklaşık 50 milyon euro gelir sağlayacak.
  • 23 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi sportif başarı Dursun Özbek'in konumunu güçlendirdi.
  • Galatasaray, yeni sezon için Bernardo Silva ve Bruno Fernandes gibi üst düzey transfer hedefleri belirledi.

Trendyol Süper Lig'de derbi galibiyetiyle puanını 74'e çıkaran Galatasaray, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un 9 puan önüne geçti.

Bu tabloyla sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlarda alacağı 2 puanla şampiyonluğunu ilan edecek konuma geldi. Mevcut puan farkı, takımın son haftalara önemli bir hata payıyla girmesini sağladı.

Okan Buruk üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak.
EKONOMİK KAZANÇ VE SEÇİM ETKİSİ

Şampiyonluk halinde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edecek. Bu durumun kulübe yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde gelir sağlaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar bu sezon Avrupa performansıyla 60 milyon euroyu aşan bir gelir elde etmişti.

Dursun Özbek'in yeniden başkan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ÖZBEK'İN ELİ GÜÇLENDİ

Lig başarısının devamı, bu rakamın yeni sezonda daha yukarı taşınmasına olanak tanıyacak.

Sportif başarıyla birlikte kulüp içi dengeler de etkilenirken, 23 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi mevcut başkan Dursun Özbek'in konumu güçlendi.

Bruno Fernandes Aslan'ın hedefinde.
TRANSFER PLANLAMASI NETLEŞİYOR

Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üst düzey transfer hedefleri belirledi.

Listede Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva yer alırken, oyuncuya yıllık 15 milyon euro seviyesinde teklif yapıldığı aktarıldı.

Orta saha için bir diğer hedefin ise Bruno Fernandes olduğu, bu transfer için yaklaşık 60 milyon euro kaynak ayrıldığı ifade edildi.

