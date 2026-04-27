Trendyol Süper Lig'de derbi galibiyetiyle puanını 74'e çıkaran Galatasaray, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un 9 puan önüne geçti.
Bu tabloyla sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlarda alacağı 2 puanla şampiyonluğunu ilan edecek konuma geldi. Mevcut puan farkı, takımın son haftalara önemli bir hata payıyla girmesini sağladı.
EKONOMİK KAZANÇ VE SEÇİM ETKİSİ
Şampiyonluk halinde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edecek. Bu durumun kulübe yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde gelir sağlaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar bu sezon Avrupa performansıyla 60 milyon euroyu aşan bir gelir elde etmişti.
ÖZBEK'İN ELİ GÜÇLENDİ
Lig başarısının devamı, bu rakamın yeni sezonda daha yukarı taşınmasına olanak tanıyacak.
Sportif başarıyla birlikte kulüp içi dengeler de etkilenirken, 23 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi mevcut başkan Dursun Özbek'in konumu güçlendi.
TRANSFER PLANLAMASI NETLEŞİYOR
Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üst düzey transfer hedefleri belirledi.
Listede Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva yer alırken, oyuncuya yıllık 15 milyon euro seviyesinde teklif yapıldığı aktarıldı.
Orta saha için bir diğer hedefin ise Bruno Fernandes olduğu, bu transfer için yaklaşık 60 milyon euro kaynak ayrıldığı ifade edildi.