İsrail uluslararası sularda yasa dışı baskın düzenlediği Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivist Bilali Yıldırım, A Haber canlı yayınında, "Bugün yürüyüşümüzü engelleyebilirler, yarın daha fazla gemi oluruz, gemiler alınırsa yürürüz, o da engellenirse sürünerek gideriz." ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.
FİLO 12 NİSAN'DA DENİZE AÇILDI
İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden denize açılmıştı.
İSRAİL'DEN YASA DIŞI MÜDAHALE
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla 60'dan fazla tekne 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılırken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan tekneleri ele geçirmeye başladı.
Sumud aktivisti Bilali Yıldırım'dan kararlılık mesajı
Aktivist Bilali Yıldırım saldırının planlı bir pusu olduğunu belirtti.
"BU BİR SİVİL İNİSİYATİF VE ŞİDDETSİZ DİRENİŞ"
Yıldırım, yolculuğun amacını anlatırken, "Bu yolculuk tamamen şiddetsizlik üzerine kuruldu, Filistin'deki ablukayı kırmak ve devletleri harekete geçirmek için yola çıktık" ifadelerini kullandı.
Müdahalenin beklenenden erken geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Müdahale bekliyorduk ama bu kadar erken ve bu kadar geniş bir alanda olmasını beklemiyorduk" sözleriyle durumu aktardı.
"ULUSLARARASI SULARDA PUSU KURULDU"
Yaşanan saldırının detaylarını paylaşan Yıldırım, "Biz Zim şirketine ait ve mühimmat taşıdığını emin olduğumuz gemiyi durdurmak için hareket etmiştik. Ancak vardığımızda askeri gemiler ve çok sayıda drone ile karşılaştık, adeta pusu kurulmuştu" ifadelerini kullandı.
Filodaki birçok aktivistin alıkonulduğunu belirten Yıldırım, "Çok sayıda arkadaşımız hukuksuz şekilde esir tutuluyor, onlardan haber alamıyoruz" sözleriyle endişelerini dile getirdi.
"72 ÜLKEDEN AKTİVİST TEK AMAÇ İÇİN BİR ARADA"
Filonun uluslararası yapısına dikkat çeken Yıldırım, "72 farklı ülkeden gelen insanlar, dil, din, ırk fark etmeksizin tek bir amaç için bir araya geldi" ifadelerini kullandı.
Bu birlikteliğin önemine vurgu yapan Yıldırım, filonun küresel bir vicdan hareketi olduğunu ifade etti.
"ASİL GÜNDEM: ESİR TUTULAN AKTİVİSTLER"
Yıldırım, öncelikli konunun alıkonulan aktivistler olduğunu belirterek, "Şu an en önemli mesele bizim yaşadıklarımız değil, esir tutulan arkadaşlarımızın durumu ve onların güvenli şekilde geri dönmesi" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN ROTASI VE BELİRSİZLİK
Filonun güzergahına ilişkin konuşan Yıldırım, "Normal rotamız Yunanistan'a doğruydu ancak pusu nedeniyle süreç değişti, şu an birçok arkadaşımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" sözleriyle sürecin belirsizliğine dikkat çekti.
Soykırımın bitmesi için İsrail'in yargılanması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "İnsanlığın artık İsrail'e önlem alması gerekiyor. Utanma duygusunu kaybetmemiş vicdanlı insanların önlem alması gerekiyor." dedi.
"ENGELLER OLSA DA HEDEF GAZZE"
Kararlılık mesajı veren Yıldırım, "Bugün yürüyüşümüzü engelleyebilirler, yarın daha fazla gemi oluruz, gemiler alınırsa yürürüz, o da engellenirse sürünerek gideriz" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, bu sivil inisiyatifin devletler harekete geçene kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.