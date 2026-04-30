Aktivist Bilali Yıldırım engellemelere rağmen Gazze'ye ulaşma kararlılıklarını sürdüreceklerini ve sivil inisiyatifin devletler harekete geçene kadar devam edeceğini ifade etti.

72 farklı ülkeden gelen aktivistler İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak amacıyla şiddetsiz bir sivil inisiyatif başlattı.

Türk aktivist Bilali Yıldırım filodaki çok sayıda aktivistin hukuksuz şekilde esir tutulduğunu ve onlardan haber alınamadığını belirtti.

İsrail uluslararası sularda yasa dışı baskın düzenlediği Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivist Bilali Yıldırım, A Haber canlı yayınında, "Bugün yürüyüşümüzü engelleyebilirler, yarın daha fazla gemi oluruz, gemiler alınırsa yürürüz, o da engellenirse sürünerek gideriz." ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

Müdahalenin beklenenden erken geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Müdahale bekliyorduk ama bu kadar erken ve bu kadar geniş bir alanda olmasını beklemiyorduk" sözleriyle durumu aktardı.

Yıldırım, yolculuğun amacını anlatırken, "Bu yolculuk tamamen şiddetsizlik üzerine kuruldu, Filistin'deki ablukayı kırmak ve devletleri harekete geçirmek için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"BU BİR SİVİL İNİSİYATİF VE ŞİDDETSİZ DİRENİŞ"

Aktivist Bilali Yıldırım saldırının planlı bir pusu olduğunu belirtti.

Sumud Filosu (Haberin fotoğrafları AA, DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) FİLO 12 NİSAN'DA DENİZE AÇILDI İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden denize açılmıştı. İSRAİL'DEN YASA DIŞI MÜDAHALE İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla 60'dan fazla tekne 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılırken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan tekneleri ele geçirmeye başladı.

Sumud Filosu'na baskın anları.

"ULUSLARARASI SULARDA PUSU KURULDU"

Yaşanan saldırının detaylarını paylaşan Yıldırım, "Biz Zim şirketine ait ve mühimmat taşıdığını emin olduğumuz gemiyi durdurmak için hareket etmiştik. Ancak vardığımızda askeri gemiler ve çok sayıda drone ile karşılaştık, adeta pusu kurulmuştu" ifadelerini kullandı.

Filodaki birçok aktivistin alıkonulduğunu belirten Yıldırım, "Çok sayıda arkadaşımız hukuksuz şekilde esir tutuluyor, onlardan haber alamıyoruz" sözleriyle endişelerini dile getirdi.

"72 ÜLKEDEN AKTİVİST TEK AMAÇ İÇİN BİR ARADA"

Filonun uluslararası yapısına dikkat çeken Yıldırım, "72 farklı ülkeden gelen insanlar, dil, din, ırk fark etmeksizin tek bir amaç için bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Bu birlikteliğin önemine vurgu yapan Yıldırım, filonun küresel bir vicdan hareketi olduğunu ifade etti.