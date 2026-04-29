Milyonlarca emekli için dini bayramlarda ikramiye ödemesi, taban maaş uygulaması ve 3600 ek gösterge artışı gibi mali iyileştirmeler hayata geçirildi.

Ocak 2022 itibarıyla asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılarak tüm çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar olan kısmı vergiden muaf tutuldu.

Kamuda çalışan taşeron işçiler devlet kurumları ve belediye şirketlerinde kadroya alınırken, sözleşmeli personel ve 4C statüsündeki çalışanlar için de kadro düzenlemeleri yapıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan yaklaşık 5 milyon vatandaşa yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı tanındı.

AK Parti hükümetleri döneminde 2009 yılında çıkarılan yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilerek Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Türkiye'de çalışma hayatında kronikleşmiş birçok sorun, 24 yıllık AK Parti Hükümetleri dönemde bir bir çözüme kavuşturuldu. Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak milyonlarca çalışan ve emekli için yüzlerce yasal düzenleme ve kararlar hayata geçirildi. Bunlardan bazıları ise devrim niteliğindeydi.

24 yıla sığdırılan 24 büyük reformla; hem iş gücü piyasası modernize edildi hem de emeklilerin refah payı artırıldı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

1 BİR MAYIS RESMİ BAYRAM OLDU

2009 yılında çıkartılan bir yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. Böylece işçiler, Emek ve Dayanışma Günü'nü bir bayram havasında kutlamaya başladı.

2 SENDİKALAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI

Başta 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Kanun olmak üzere birçok düzenleme ile sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırıldı, örgütlü çalışmanın yolu açıldı. Sendikalı çalışan sayısı her yıl daha da arttı.