Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir skandal iddiası daha gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem'in ifadeleri ortaya çıktı.
İki şüpheliye de "Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlaması yöneltildi.
31 ARALIK TARİHİNDEKİ KAYITLAR YOK OLDU
Dosyadaki tespitlere göre, Gülistan Doku'nun POLNET sistemine göre 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09.09'da hastaneye giriş kaydı bulunduğu belirlendi. Ancak savcılığın bu tarihteki hastane müracaatına ilişkin tüm tedavi evraklarını istemesine rağmen söz konusu belgelerin gönderilmediği ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde 31 Aralık tarihine ilişkin herhangi bir LOG ve VIZIT bilgisine de rastlanılmadı. Önceki ve sonraki günlere ait kayıtlar sistemde bulunurken, yalnızca 31 Aralık 2019 tarihine ait hastane verilerinin silinmiş olması dikkat çekti.
SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN TESPİT
Soruşturma dosyasına giren değerlendirmelerde, Gülistan Doku'nun hastaneye gittiği tarihte kayıtların silinmesinin "kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile" gerçekleştirildiğinin açık şekilde anlaşıldığı belirtildi.
Savcılığa göre, Doku'ya ait 31 Aralık 2019 tarihli HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kayıtları "profesyonel ve detaylı bir çalışma ile kasıtlı biçimde silindi."
"BETA HCG NEGATİF" KAYDI GÖRDÜM
Tunceli Devlet Hastanesi Sağlık Bilgi Sistemleri Yönetimi şirketi olan SİSOFT'un taşeronu olarak görev yapan Burçin Yerlikaya ifadesinde, LOG kayıtlarını silme yetkisi ve tecrübesinin olmadığını öne sürdü.
Yerlikaya, savcılığın istediği tüm evrakları gönderdiğini belirterek, bu belgeler arasında Gülistan Doku'ya ait hamile olmadığını gösteren "Beta HCG negatif" şeklinde bir kayıt gördüğünü ancak bunun hangi tarihe ait olduğunu hatırlamadığını söyledi.
"ZAMAN ZAMAN SERVER ÇÖKÜYORDU"
Yerlikaya, hastane sisteminde zaman zaman server çöküntüsü yaşandığını da iddia etti. Böyle durumlarda veri yedeklerinin ayrı bir klasörde tutulduğunu, istenmesi halinde bunların alınabileceğini söyledi.
Geçtiğimiz hafta tutuklanan dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in hem kendisini hem de bilgi işlem şefi Yücel Erdem'i suçladığını belirten Yerlikaya, Özdemir'in "suçtan kurtulmak için iftira attığını" savundu.
"HACKER TARAFINDAN SİLİNMİŞ OLABİLİR"
Kendisinin ne Gülistan Doku'ya ne de başka hastalara ait kayıtları silmediğini öne süren Yerlikaya, "Dışarıdan bir müdahale ile veya hacker tarafından sisteme erişilmiş olabilir" dedi.
Log kayıtlarının silindiğini duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Yerlikaya, böyle bir işlemi yapacak teknik yeterliliğe sahip olmadığını iddia etti.
"GÖKHAN ERTOK BU TARZ İŞLEMLER YAPIYORDU"
Bir diğer bilgi işlem görevlisi Yücel Erdem de ifadesinde, yapılan işlemlerden haberi olmadığını ve LOG kayıtlarını silme yetkisi ile tecrübesinin bulunmadığını savundu.
Erdem de sisteme bir hacker tarafından müdahale edilmiş olabileceğini ileri sürerek, Gülistan Doku'ya ait dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından sim kartı gönderilen ve Doku'nun sosyal medya hesabından verileri sildiği tespit edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un bu tür işlemler yaptığını duyduğunu söyledi.
İfadesinde, "Gökhan Ertok bu tarz işlemler yapıyordu" iddiasını dile getiren Erdem, yaşananlardan Ertok'un sorumlu olabileceğini öne sürdü.
"ŞİRKETE SORUN"
Yücel Erdem ifadesinde ayrıca, hastane serverinin çökmesi halinde en son alınan sistem yedeği üzerinden SİSOFT firması tarafından yeniden kurulum yapıldığını anlattı.
Bu süreçte veri kaybı yaşanabileceğini belirten Erdem, son alınan yedek ile bir sonraki yedek alma süresi arasındaki kayıtların kaybolabileceğini, bu nedenle bazı LOG kayıtlarının silinmiş gibi görünebileceğini söyledi.
Ancak Erdem, böyle bir durumda SİSOFT şirketinin server çökmesinden mutlaka haberdar olacağını vurgulayarak dikkat çeken bir ifade kullandı:
"Böyle bir cevap verilmediyse Doku olayında server çökmemiştir."