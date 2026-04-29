Bilgi işlem görevlisi Yücel Erdem, Gülistan Doku'ya sim kart gönderen ve sosyal medya hesabından verileri sildiği tespit edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un bu tür işlemler yaptığını iddia etti.

Savcılık, Doku'ya ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının profesyonel ve detaylı bir çalışma ile kasıtlı biçimde silindiğini tespit etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da hastaneye giriş kaydı POLNET sisteminde bulunurken, bu tarihe ait tüm tedavi evrakları ve LOG kayıtları silinmiş durumda.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir skandal iddiası daha gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem'in ifadeleri ortaya çıktı.

31 ARALIK TARİHİNDEKİ KAYITLAR YOK OLDU

Dosyadaki tespitlere göre, Gülistan Doku'nun POLNET sistemine göre 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09.09'da hastaneye giriş kaydı bulunduğu belirlendi. Ancak savcılığın bu tarihteki hastane müracaatına ilişkin tüm tedavi evraklarını istemesine rağmen söz konusu belgelerin gönderilmediği ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde 31 Aralık tarihine ilişkin herhangi bir LOG ve VIZIT bilgisine de rastlanılmadı. Önceki ve sonraki günlere ait kayıtlar sistemde bulunurken, yalnızca 31 Aralık 2019 tarihine ait hastane verilerinin silinmiş olması dikkat çekti.