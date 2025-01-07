Mazbatasını alan Serdal Adalı’dan önemli açıklama: Bu güveni boşa çıkarmayacağız

Beşiktaş'ta 29 Aralık 2024'teki olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

GURURUNU YAŞIYORUZ

Törende açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, "2025'in Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. "Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize verilen emanete layık olacağız" dedi.

İŞTE GÖREV DAĞILIMI

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı şöyle belirlendi: 2. Başkan: Hakan Dalbatan, Asbaşkan: Murat Kılıç, Asbaşkan: Kaan Kasacı, Genel Sekreter: Uğur Fora, Sayman: Çağatay Abraş.