Olay sırasında bir kolluk kuvveti görevlisi yaralandı ve Trump çifti yemekten hızla uzaklaştırıldı.

Allen'ın mühimmatla dolu bir deri çanta ve çeşitli silahlar taşıdığı bildirildi.

AYNADA SUİKAST SELFIE'Sİ

Yayımlanan fotoğrafta Allen, akşam yemeğinin düzenlendiği Washington Hilton otelindeki odasında görülüyor.

Trump'ın katıldığı yemeğe saldırı girişimi kamerada

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE ÇEKTİ

Savcılara göre Allen, aynadan çektiği bu selfie'yi, aralarında Trump yönetimi yetkilileri ve medya mensuplarının da bulunduğu yemeğe saldırmadan sadece dakikalar önce, tam resmi kıyafetleriyle çekti.

Mahkeme dosyasında, "Siyah bir gömlek, siyah pantolon ve pantolonunun içine sokulmuş gibi görünen kırmızı bir kravat giyiyordu" ifadeleri yer aldı.