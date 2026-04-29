Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimi şüphelisi Cole Tomas Allen'ın saldırıdan hemen önce çektiği bir fotoğraf ortay açıktı.
AYNADA SUİKAST SELFIE'Sİ
Yayımlanan fotoğrafta Allen, akşam yemeğinin düzenlendiği Washington Hilton otelindeki odasında görülüyor.Trump'ın katıldığı yemeğe saldırı girişimi kamerada
SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE ÇEKTİ
Savcılara göre Allen, aynadan çektiği bu selfie'yi, aralarında Trump yönetimi yetkilileri ve medya mensuplarının da bulunduğu yemeğe saldırmadan sadece dakikalar önce, tam resmi kıyafetleriyle çekti.
Mahkeme dosyasında, "Siyah bir gömlek, siyah pantolon ve pantolonunun içine sokulmuş gibi görünen kırmızı bir kravat giyiyordu" ifadeleri yer aldı.
MÜHİMMATLA DOLU DERİ ÇANTA
Allen'ın ayrıca mühimmatla dolu "küçük bir deri çanta" taşıdığı; bunun yanında kılıflı bir bıçak, tel kesici, pense ve omuz askılı bir silah kılıfı bulundurduğu bildirildi.
BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ YEMEĞİ KARIŞTI
Allen Trump'a suikast girişiminde bulunmaya çalışmakla suçlanıyor. ABD Savcısı Jeanine Pirro, 31 yaşındaki şüphelinin ayrıca silah ve saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu doğruladı.
Silahlı bir saldırgan ateş açtıktan sonra, Donald Trump ve Melania Trump yemekten hızla uzaklaştırıldı.
Etkinlikteki konuklar, Allen'ın bir güvenlik kontrol noktasına saldırdığı iddiasının ardından United States Secret Service ajanları salonu doldururken masaların altına saklanmak zorunda kaldı.
Olay sırasında yalnızca bir kolluk kuvveti görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Donald Trump, olayın ardından Truth Social üzerinden bir video paylaştı. Görüntülerde, şüphelinin güvenliği hızla geçmeye çalıştığı ve iki Gizli Servis ajanının silahlarını çektiği anların yer aldığı görülüyor.