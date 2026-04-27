CANLI YAYIN
Geri

CHP'de "yerel" husumet! Vahap Seçer önce Yavaş ve İmamoğlu'nu bombaladı sonra Karalar'ı | Özel'in otobüsüne alınmayan belediye başkanı

Belediye başkanlarını Ankara'ya toplayan CHP'nin yol haritasından "siyasi husumet" çıktı. Mersin BB Başkanı Vahap Seçer, kürsüden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "Rol çalmayın, siyaset Genel Merkez'in işi" diyerek bombaladı. Seçer'e bu sözleri Özgür Özel'in söylettiği değerlendirilirken; Adana ve Mersin arasında koltuk kavgası patlak verdi. Vahap Seçer, kendisinden TBB'yi isteyen Zeydan Karalar'ı geri çevirdi. İkili arasında tansiyon yükseldi. Sakarya'daki mitingde ise CHP'li Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Özel'in konuşma yaptığı otobüse parti korumaları tarafından alınmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de "yerel" husumet! Vahap Seçer önce Yavaş ve İmamoğlu'nu bombaladı sonra Karalar'ı | Özel'in otobüsüne alınmayan belediye başkanı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasındaki gerilim sonrası Genel Merkez'de yapılan toplantı belediye başkanlarının gerilimine sahne oldu.
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na "Rol çalmayın" diyerek yüklendi. Seçer, daha sonra Zeydan Karalar'la TBB seçimleri için tartıştı.
  • CHP'li Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin ise Sakarya mitinginde Özgür Özel'in konuşma yaptığı otobüse parti korumaları tarafından alınmadı.

Yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandallarla mahkeme koridorlarına düşen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da hizipleşme ve iç bölünme yaşanıyor.

Bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan gerilim kamuoyuna yansıyor. Özel'in düzenlediği mitinglerin bir işe yaramadığını düşünen Yavaş, belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına karşı harekete geçilmesini istedi. İkili son olarak CHP'nin İstanbul'daki MYK'sı öncesi görüşme yaptı. Özel bu görüşmenin akabinde Mansur Yavaş'ın partideki kurumsal işleyişle sıkıntıları olduğunu beyan etti.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasındaki gerilim fotoğraf karelerine yansıdı (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'den alındı)


Özel-Yavaş geriliminin gölgesinde CHP'li belediye başkanları "operasyonlara karşı yol haritası" gündemiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin BB Başkanı Vahap Seçer ve görevden uzaklaştırılan Zeydan Karalar damgasını vurdu.

MANSUR YAVAŞ'TAN EKREM İMAMOĞLU'NA: YOLSUZLUK YAPAN CHP'Lİ DE OLSA HESAP VERECEK

"Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin" diyen Yavaş'ın "Kim olursa olsun! Cumhuriyet Halk Partili de olsa hesabını verecek" sözleri çokça tartışıldı. Mansur Yavaş tarafından özellikle CHP vurgusunun yapılması Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj olarak yorumlandı.

Mersin BB Başkanı Vahap Seçer, Mansur Yavaş'ın talebiyle yapılan toplantıda Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na ʺRol çalmayınʺ diyerek yüklendi


VAHAP SEÇER KÜRSÜDEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU BOMBALADI: ROL ÇALMAYIN İŞİNİZİ YAPIN

CHP'li Mersin BB Başkanı Vahap Seçer ise Mansur Yavaş'a "rol çalma" diye yüklendi.

Seçer, lafını seçip konuştu.

Önce "Birinci görevimiz belediyelerimize hizmet etmek. Siyaset yapmak milletvekillerimizin ve Genel Merkez'in işi" dedi... Sonra da "Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ana odağı hiç şüphesiz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu idi.


"SİLİVRİ İÇİN KÖRÜ KÖRÜNE MÜCADELE ETMEYİZ" MESAJI

Öte yandan Vahap Seçer'in üstü kapalı bir şekilde "Silivri için körü körüne mücadele girmeyiz" mesajı vermesi de dikkat çekti:

"Bu süreçte bizlerin dokunulmazlığı yok. Körlemesine mücadeleye girmenin de anlamı yok. Kimseye av olamayız. İşimize bakacağız, hizmetimize bakacağız"

Parti içi kulislerde "Mansur Yavaş'ın talebi üzerine yapılan bir toplantıda Vahap Seçer'e bu sözleri Özgür Özel söylettirmiştir" değerlendirmesi yapılıyor.

Vahap Seçer ve Zeydan Karalar arasında TBB seçimleri konusunda kriz patlak verdi



Genel Merkez'deki gerilim bununla da sınırlı kalmadı.

VAHAP SEÇER VE ZEYDAN KARALAR BİRBİRİNE GİRDİ

Aziz İhsan Aktaş dosyasından hüküm giyen ve görevden uzaklaştırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer arasında yaşanan tartışma toplantıda tansiyonu bir hayli yükseltti.

CHP'nin Akdeniz'deki iki başkanının arasını açan "Türkiye Belediyeler Birliği" görevi oldu. Bilindiği üzere Karalar'ın tutuklanması sonrası Başkanvekilliği görevine Seçer getirilmişti.

Karalar, Seçer'den görevi kendine iade etmesini istedi. Seçer'den "Bizim için Zeydan Karalar seçilmiş belediye başkanıdır" demesini talep etti. Ancak Seçer, bu talebi kabul etmeyip "Olmaz" dedi.

İkili, tüm parti organlarının gözü önünde hararetli bir şekilde tartıştı. Vahap Seçer, TBB seçimleri öncesi Zeydan Karalar'a rağmen "göreve devam" mesajı verdi.

CHP'li Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Özgür Özel'in otobüsüne alınmadı



SAKARYA MİTİNGİNDE KRİZ: BELEDİYE BAŞKANINI OTOBÜSE ALMADILAR

CHP'nin Sakarya mitingi ise ayrı bir kaosa sahne oldu.

CHP'li Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, adı selamlama için zikredilmesine rağmen Özgür Özel'in konuşma yaptığı otobüse parti korumaları tarafından alınmadı.

Şahin, miting devam ederken otobüse çıkmak için korumalarla uzun süre konuştu ve ikna etmeye çalıştı. Ancak yine de başarılı olamadı.

Nihat Arda Şahin'in CHP Sakarya İl Başkanı ve ilçe başkanlarıyla konuşmadığı söylenirken yaşanan bu son olay parti içindeki siyasi husumeti gözler önüne serdi.

Bu arada Sapanca, CHP'nin Sakarya'daki tek belediyesi.

