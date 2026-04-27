Yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandallarla mahkeme koridorlarına düşen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da hizipleşme ve iç bölünme yaşanıyor. Bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan gerilim kamuoyuna yansıyor. Özel'in düzenlediği mitinglerin bir işe yaramadığını düşünen Yavaş, belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına karşı harekete geçilmesini istedi. İkili son olarak CHP'nin İstanbul'daki MYK'sı öncesi görüşme yaptı. Özel bu görüşmenin akabinde Mansur Yavaş'ın partideki kurumsal işleyişle sıkıntıları olduğunu beyan etti.

Özel-Yavaş geriliminin gölgesinde CHP'li belediye başkanları "operasyonlara karşı yol haritası" gündemiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin BB Başkanı Vahap Seçer ve görevden uzaklaştırılan Zeydan Karalar damgasını vurdu. MANSUR YAVAŞ'TAN EKREM İMAMOĞLU'NA: YOLSUZLUK YAPAN CHP'Lİ DE OLSA HESAP VERECEK "Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin" diyen Yavaş'ın "Kim olursa olsun! Cumhuriyet Halk Partili de olsa hesabını verecek" sözleri çokça tartışıldı. Mansur Yavaş tarafından özellikle CHP vurgusunun yapılması Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu 'na bir mesaj olarak yorumlandı.

Mersin BB Başkanı Vahap Seçer, Mansur Yavaş'ın talebiyle yapılan toplantıda Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na ʺRol çalmayınʺ diyerek yüklendi





VAHAP SEÇER KÜRSÜDEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU BOMBALADI: ROL ÇALMAYIN İŞİNİZİ YAPIN



CHP'li Mersin BB Başkanı Vahap Seçer ise Mansur Yavaş'a "rol çalma" diye yüklendi.



Seçer, lafını seçip konuştu.



Önce "Birinci görevimiz belediyelerimize hizmet etmek. Siyaset yapmak milletvekillerimizin ve Genel Merkez'in işi" dedi... Sonra da "Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ana odağı hiç şüphesiz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu idi.



"SİLİVRİ İÇİN KÖRÜ KÖRÜNE MÜCADELE ETMEYİZ" MESAJI



Öte yandan Vahap Seçer'in üstü kapalı bir şekilde "Silivri için körü körüne mücadele girmeyiz" mesajı vermesi de dikkat çekti:



"Bu süreçte bizlerin dokunulmazlığı yok. Körlemesine mücadeleye girmenin de anlamı yok. Kimseye av olamayız. İşimize bakacağız, hizmetimize bakacağız"



Parti içi kulislerde "Mansur Yavaş'ın talebi üzerine yapılan bir toplantıda Vahap Seçer'e bu sözleri Özgür Özel söylettirmiştir" değerlendirmesi yapılıyor.