Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın ardından şampiyonluk yarışında tablo büyük ölçüde netleşti. Galatasaray 74 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 67 puanla ikinci, Trabzonspor ise 65 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Derbi yenilgisi sonrası Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştüğü ve ligde yalnızca 3 haftanın kaldığı da netleşmiş durumda.
GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON
Sarı-kırmızılı ekip, 32. haftada oynayacağı Samsunspor maçını kazanırsa puanını 77'ye çıkaracak. Bu durumda Fenerbahçe kalan 3 maçını kazansa bile en fazla 76 puana ulaşabilecek. Trabzonspor'un teorik tavanı ise 74 puanda kalacak. Yani Galatasaray galip gelirse, rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.
BERABERLİKTE GÖZLER FENERBAHÇE'DE
Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında berabere kalması halinde puanı 75 olacak. Bu senaryoda Trabzonspor, kalan tüm maçlarını kazansa bile en fazla 74 puana çıkabileceği için yarış dışı kalacak. Ancak Fenerbahçe kazanırsa matematik devam edecek. Sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde ise Galatasaray beraberlikle de mutlu sona ulaşacak.
MAĞLUBİYET HALİNDE ŞARTLAR SERTLEŞİYOR
Galatasaray'ın haftayı mağlubiyetle kapatması halinde puanı 74'te kalacak. Bu durumda şampiyonluk için yalnızca rakiplerin puan kaybetmesi yetmeyecek. Fenerbahçe'nin mutlaka kaybetmesi, Trabzonspor'un ise puan kaybı yaşaması gerekecek. Çünkü Fenerbahçe beraberlik alırsa sezon sonu 74 puana ulaşma ihtimali sürer. Trabzonspor da maçını kazanırsa yine 74 puan barajına çıkma şansını korur. Bu nedenle sarı-kırmızılılar için en net ve en temiz yol, Samsunspor karşısında galibiyet olacak.
ŞAMPİYONLUK MATEMATİĞİ
|Galatasaray sonucu
|Şampiyonluk durumu
|Kazanırsa
|Kesin şampiyon
|Berabere kalırsa
|Fenerbahçe puan kaybederse şampiyon
|Kaybederse
|Fenerbahçe kaybeder ve Trabzonspor puan kaybederse şampiyon