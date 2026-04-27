Galatasaray, Samsunspor'u ilk maçta 3-2 yenmişti

MAĞLUBİYET HALİNDE ŞARTLAR SERTLEŞİYOR

Galatasaray'ın haftayı mağlubiyetle kapatması halinde puanı 74'te kalacak. Bu durumda şampiyonluk için yalnızca rakiplerin puan kaybetmesi yetmeyecek. Fenerbahçe'nin mutlaka kaybetmesi, Trabzonspor'un ise puan kaybı yaşaması gerekecek. Çünkü Fenerbahçe beraberlik alırsa sezon sonu 74 puana ulaşma ihtimali sürer. Trabzonspor da maçını kazanırsa yine 74 puan barajına çıkma şansını korur. Bu nedenle sarı-kırmızılılar için en net ve en temiz yol, Samsunspor karşısında galibiyet olacak.