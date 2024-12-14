UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'nün Galatasaray'a karşı 90+2'de bulduğu beraberlik golü sonrası İsveç medyası "Rüya gol, Malmö'yü kurtardı" ifadelerini kullandı. Sydsvenskan'de yer alan maç haberinde "Yedeklerden oyuna giren Pena, Malmö adına puanı kurtardı" yorumu yapıldı. DN'de yer alan haberde ise, "Rüya gol Malmö'yü G.Saray karşısında kurtardı. Malmö, son dakikalarda kutlama yaptı. Sergio Pena uzatmalarda Galatasaray'a attığı golle puanı kurtarmayı başardı. Böylece İsveç şampiyonu play-off umudunu canlı tuttu" ifadeleri yer aldı.

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