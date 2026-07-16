KIZILELMA’nın yeni silahı Yunanistan'da manşet: “Türkler 120 kilometre öteden vuran SİHA füzesi yaptı”
Yunanistan merkezli Sportdog haber portalı, Türk savunma sanayiinin gururu Bayraktar KIZILELMA ile ROKETSAN üretimi süpersonik Jet-230 füzesinin başarılı entegrasyonunu manşetine taşıdı. “Bölgede alarm veren yeni Türk silahı” başlıklı haberde, Türkiye’nin yabancı tedarikçilere bağımlılığını sonlandırarak tamamen yerli ulusal ekosistem kurma hedefinde büyük aşama kaydettiği belirtildi. KIZILELMA’nın 120 kilometreden fazla mesafeden hedefi tam isabetle vurmasının, uçağı salt taarruz platformundan çok rollü insansız savaş uçağına dönüştürdüğü aktarıldı. Jet-230 füzesinin sağladığı uzun menzilli vuruş yeteneği sayesinde KIZILELMA’nın düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden kritik altyapıları imha edebileceği vurgulandı. Bu gelişmenin, Türkiye’nin gelecekteki hava gücünün temel unsurlarından birini oluşturduğu ve küresel pazarda yüksek ihracat potansiyeli taşıyan eksiksiz taarruz çözümü sunduğu kaydedildi.
Yunanistan merkezli haber portalı Sportdog, Türk savunma sanayiinin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile süpersonik Jet-230 füzesini başarıyla entegre etmesini geniş analizle okuyucularına duyurdu.
YUNAN'A ALARM VERDİREN YENİ TÜRK SİLAHI
"Bölgede alarm veren yeni Türk silahı" başlıklı haberde, Türkiye'nin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltarak hava platformları, sensörler, elektronik sistemler ve güdümlü silahlardan oluşan eksiksiz ulusal ekosistem oluşturmayı hedeflediği aktarıldı.
Türk savunma sanayii, süpersonik Jet-230 füzesinin deniz hedefine karşı ilk başarılı fırlatılışının ardından, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilmesinde önemli adım daha atıldığını paylaştı.
120 KM ÖTEYİ VURABİLECEK
Testin, silah sisteminin entegrasyon süreci kapsamında gerçekleştirildiği ve mevcut verilere göre füzenin, 120 kilometreden fazla mesafeden fırlatılarak önceden belirlenmiş hedefi vurduğu bildirildi.
Kızılelma'nın operasyonel olgunlaşması açısından kritik kabul edildiği vurgulanılan Yunan portalının haberinde, "Türk uçağının artık gelişmiş insansız taarruz platformu rolüyle sınırlı kalmadığı" ifade edildi.
Uzun menzilli silahların entegrasyonu ile kademeli olarak eksiksiz çok amaçlı insansız savaş uçağı özellikleri kazandığı vurgulandı.
UZAKTAN VURUŞ İÇİN TASARLANDI
Kızılelma'nın ulaştığı yeni kapasiteye dikkat çeken Sportdog analizinde şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Jet-230, yüksek değerli hedefleri uzun mesafelerden vurmak için Roketsan tarafından geliştirilmiş süpersonik bir havadan karaya füzedir. Yüksek hızı, rakibin mevcut reaksiyon süresini kısıtlarken, menzili de taşıyıcı uçağın birçok uçaksavar savunma sisteminin menzilinin derinliklerine girmesine gerek kalmadan saldırılar düzenlemesine olanak tanır. Bu durum, Kızılelma'nın teorik olarak komuta merkezlerine, radar istasyonlarına, hava savunma sistemlerine, destek tesislerine ve diğer kritik altyapılara yönelik saldırılarda, tehdit altındaki bölgeden daha uzak bir mesafede kalarak kullanılabileceği anlamına geliyor."
Analizde, "Son test, Kızılelma için farklı silah türlerinin sertifikasyonuna yönelik daha geniş bir programın parçası. İnsansız hava aracı; halihazırda güdümlü bombalar, hassas mühimmatlar ve havadan havaya füzelerle test edildi. Jet-230'un eklenmesi, operasyonel yelpazesini genişletiyor ve ona uzun menzilli taarruz yeteneği kazandırıyor. Kızılelma; düşük radar izi özellikleri, gelişmiş elektronik sistemler ve otonom uçuş yetenekleri ile tasarlandı." denildi.
EKSİKSİZ TAARRUZ
Yapay zeka işlevlerini desteklemesi, gerek bağımsız gerekse insanlı savaş uçaklarıyla iş birliği içinde görev yapması hedeflenen Kızılelma'nın bu özel felsefesinin, pilotların riskini azaltarak yüksek riskli görevleri yerine getirebilecek insansız yoldaş savaş uçakları geliştirmeye yönelik küresel eğilimin parçası olduğu ifade edildi.
Türk yapımı füzenin, Türkiye tarafından geliştirilen insansız savaş uçağına başarıyla entegre edilmesinin Ankara için ayrı önem taşıdığı vurgulandı.
Kızılelma ve Jet-230 kombinasyonunun, Türk savunma sanayiinin gelecekte ihracat potansiyeli taşıyabilecek eksiksiz insansız hava taarruz çözümü sunmasına olanak tanıdığı tespit edildi.
Testin, sertifikasyon ve silahların daha ileri entegrasyon süreçlerini hızlandırmasının beklendiği aktarıldı. Tam operasyonel kullanıma geçilmeden önce güvenilirlik, sensörler, veri bağları ve zorlu elektronik harp ortamında gerçek operasyonlara yönelik ek testler gerekeceği bildirildi.
Jet-230'un ilk başarılı atışının, Türkiye'nin Kızılelma'yı Türk silahlı kuvvetlerinin gelecekteki hava gücünün temel unsuru haline getirme çabalarında adım daha teşkil ettiği ifade edildi.