KIZILELMA’nın yeni silahı Yunanistan'da manşet: “Türkler 120 kilometre öteden vuran SİHA füzesi yaptı”

UZAKTAN VURUŞ İÇİN TASARLANDI

Kızılelma'nın ulaştığı yeni kapasiteye dikkat çeken Sportdog analizinde şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Jet-230, yüksek değerli hedefleri uzun mesafelerden vurmak için Roketsan tarafından geliştirilmiş süpersonik bir havadan karaya füzedir. Yüksek hızı, rakibin mevcut reaksiyon süresini kısıtlarken, menzili de taşıyıcı uçağın birçok uçaksavar savunma sisteminin menzilinin derinliklerine girmesine gerek kalmadan saldırılar düzenlemesine olanak tanır. Bu durum, Kızılelma'nın teorik olarak komuta merkezlerine, radar istasyonlarına, hava savunma sistemlerine, destek tesislerine ve diğer kritik altyapılara yönelik saldırılarda, tehdit altındaki bölgeden daha uzak bir mesafede kalarak kullanılabileceği anlamına geliyor."

Analizde, "Son test, Kızılelma için farklı silah türlerinin sertifikasyonuna yönelik daha geniş bir programın parçası. İnsansız hava aracı; halihazırda güdümlü bombalar, hassas mühimmatlar ve havadan havaya füzelerle test edildi. Jet-230'un eklenmesi, operasyonel yelpazesini genişletiyor ve ona uzun menzilli taarruz yeteneği kazandırıyor. Kızılelma; düşük radar izi özellikleri, gelişmiş elektronik sistemler ve otonom uçuş yetenekleri ile tasarlandı." denildi.

Analizde, Kızılelma’nın artık sadece bir taarruz platformu olmaktan çıkıp çok amaçlı insansız savaş uçağına dönüştüğü ve Türkiye’nin hava gücünde çarpan etkisi yaratacağı ifade edildi.