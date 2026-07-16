Bir yanda 41 derecelik rekor sıcak diğer yanda kuvvetli yağış: MGM’den 2 ile sarı kod uyarısı

Türkiye'nin doğusunda ise bambaşka bir hava tablosu yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize çevresi için yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı iki il için sarı kodlu uyarı yapılırken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Türkiye'de batı ve güney kesimler kavurucu sıcakların etkisine girerken, Karadeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÇİFTE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, 16 Temmuz Perşembe günü iki farklı hava sistemiyle karşı karşıya kalacak. Batı ve güney kesimlerde kavurucu sıcaklıklar etkisini artırırken, Karadeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul'da gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Termometreler 30 dereceyi gösterecek olsa da yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Özellikle açık alanlarda uzun süre vakit geçirecek vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Meteoroloji, Rize ve Trabzon'un doğusu için sarı kodlu uyarı yayınladı.

RİZE VE TRABZON İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Rize ile Trabzon'un doğu kesimleri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, bazı noktalarda ise çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN EN SICAK İLLERİ 41 DERECEYİ GÖRECEK

Sıcak hava dalgasının en etkili olacağı iller Güneydoğu Anadolu ve Ege'de yer alıyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Aydın'da hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Mardin 37, Siirt 38, Muğla 38 ve İzmir 37 dereceyle sıcak havanın etkisini hissedecek.

Güneydoğu Anadolu ve Ege'de sıcaklıklar 41 dereceye kadar yükselecek. (Takvim foto arşiv)

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Yağışın yanı sıra rüzgar da günün dikkat çeken meteorolojik olaylarından biri olacak. Öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, açık alandaki eşyaların da savrulma riskine karşı sabitlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'NDA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevresi ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop'ta sağanak yağış görülecek. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Buna karşılık İç Anadolu, Akdeniz'in büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ankara'da 31 derece, Konya'da 31 derece, Antalya ve Adana'da ise 35 derece sıcaklık bekleniyor.

12:00-18:00 saatleri arasında batıda 41 derecelik kavurucu sıcaklık, doğuda ise sel riski taşıyan kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji, ülke genelinde sıcaklıkların güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtirken, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji