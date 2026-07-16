Netanyahu Osmanlı ve Erdoğan'a çattı! "Kötü" yalan... Kaybedeceği seçim için korunma baskısı

ABD İLE İLİŞKİ KOPTU KOPACAK

Programda ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi sorulan Netanyahu, dostların bazı konularda anlaşmazlık yaşayabileceğini söyleyerek son dönemde bağların kopma noktasına geldiğine yönelik iddiaları teyit etti.

Trump, Netanyahu'ya rağmen Türkiye'ye F-35 satışı, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ile KAAN savaş uçağı motorunun tedariki gibi konularda Ankara'ya yeşil ışık yakıyor.

'KOLTUK GİDERSE BENİ KORUYUN'

Öte yandan yaklaşan İsrail seçimlerinde kaybetme korkusu yaşayan Gazze kasabı Netanyahu'nun yeni bir plan hazırladığı gündeme geldi. Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak seçimleri kaybetmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşmamak için ailesine sağlanan devlet korumasının uzatılmasını istediği kaydedildi.

Netanyahu'ya yakın isimler, Başbakan'ın ailesine İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sağlanan korumanın, seçimleri kaybetmesi durumunda da 5 yıl süreyle uzatılması yönünde görüş bildirilmeleri için istihbarat ve güvenlik kurumlarına baskıda bulunuyor.

İsrail Başbakanı'nın eşi Sara Netanyahu'nun, Bibi'nin güvenlik korumasının "sadece 20 yıl değil, ömür boyu uzatılmasını talep ettiği" fakat bu taleplerle ilgili perde arkasında görüş ayrılıkları yaşandığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten sorumlu bakanlar komitesi, bu talebi birden fazla kez onaylamadı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Dünya