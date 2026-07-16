Netanyahu Osmanlı ve Erdoğan'a çattı! "Kötü" yalan... Kaybedeceği seçim için korunma baskısı
Filistin topraklarını kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD medyasında katıldığı yayında Türkiye ve Osmanlı Devleti hakkında haddini aşan açıklamalarda bulundu. Bölgenin 400 yıl boyunca Osmanlı idaresinde huzur içinde yaşadığı gerçeğini inkar eden Netanyahu, bu dönemde coğrafyanın “kötü yönetildiğini” öne sürdü. Türkiye’nin kendi silahlarını üretmesini gerekçe göstererek F-35 programına dönmemesi gerektiğini savunan Netanyahu, Donald Trump ile ilişkilerine dair dikkat çeken mesajlar verdi. İsrail’de yaklaşan seçimlerde kaybetme korkusu yaşayan Netanyahu ayrıca kendisine “ömür boyu koruma” talep ediyor.
En büyük destekçisi ABD ile arası bozulan ve 27 Ekim'deki seçimlerde koltuğunu kaybetme tehlikesiyle baş başa kalan İsrail'in soykırım zanlısı Başbakanı Binyamin Netanyahu adeta bir kez daha cami duvarına pisledi. Gazze'de on binlerce masum sivili katlederek tarihin en karanlık soykırımlarından birine imza atan Netanyahu, 6 asır boyunca bölgede sulh ve adaletle hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nu hedef aldı.
ABD'de yayın yapan 77 WABC radyosuna konuşan Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Ürdün, Arap Yarımadası, Filistin'e 400 yıl hükmeden Osmanlı Devleti'ni yeniden inşa etmek istediğini söyledi.
Bölgenin yüzyıllarca barış içinde yaşamasını sağlayan Osmanlı'yı hedef alan Netanyahu, ecdadın bu toprakları 400 sene boyunca "iyi değil, kötü bir şekilde" yönettiğini savundu
'TÜRKİYE ZATEN ÜRETİYOR, VERMEYİN'
Röportaj sırasında sunucunun Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimi konusunu sorması üzerine Netanyahu, Türkiye'nin kendi savunma sanayisini oluşturduğu için bu ekipmanlara sahip olmaması gerektiğini savundu.
Netanyahu, "Türkiye'ye F-35 verilmemeli. Hatta herhangi bir silah da verilmemeli. Zaten artık silahlarını kendileri üretiyorlar." dedi.
ABD İLE İLİŞKİ KOPTU KOPACAK
Programda ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi sorulan Netanyahu, dostların bazı konularda anlaşmazlık yaşayabileceğini söyleyerek son dönemde bağların kopma noktasına geldiğine yönelik iddiaları teyit etti.
Trump, Netanyahu'ya rağmen Türkiye'ye F-35 satışı, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ile KAAN savaş uçağı motorunun tedariki gibi konularda Ankara'ya yeşil ışık yakıyor.
'KOLTUK GİDERSE BENİ KORUYUN'
Öte yandan yaklaşan İsrail seçimlerinde kaybetme korkusu yaşayan Gazze kasabı Netanyahu'nun yeni bir plan hazırladığı gündeme geldi. Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak seçimleri kaybetmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşmamak için ailesine sağlanan devlet korumasının uzatılmasını istediği kaydedildi.
Netanyahu'ya yakın isimler, Başbakan'ın ailesine İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sağlanan korumanın, seçimleri kaybetmesi durumunda da 5 yıl süreyle uzatılması yönünde görüş bildirilmeleri için istihbarat ve güvenlik kurumlarına baskıda bulunuyor.
İsrail Başbakanı'nın eşi Sara Netanyahu'nun, Bibi'nin güvenlik korumasının "sadece 20 yıl değil, ömür boyu uzatılmasını talep ettiği" fakat bu taleplerle ilgili perde arkasında görüş ayrılıkları yaşandığı aktarıldı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten sorumlu bakanlar komitesi, bu talebi birden fazla kez onaylamadı.
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