Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şarkıcı Yalçıntaş’ın evinde hassas terazi ele geçirildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
|Sıra No
|Ad Soyad
|1
|İlyas Yalçıntaş
|2
|Mehmet Fatih Aksoy
|3
|Ateş İnce
|4
|Öner Faruk IŞIK
|5
|Şefik Ömer Dolman
|6
|Aybüke Albere
|7
|Ayşe Nur Balcı
|8
|İrem Haznedar
|9
|Orhan Yıldı
|10
|Burak Çelik
|11
|Volkan Büyükhanlı
|12
|Büşra Tatar
|13
|Cenk Çöteli
|14
|Feyza Cihan
|15
|Asude Mercan
|16
|Sıla Gençoğlu
|17
|H.Eylem İpek Şafak
|18
|Gökhan Şafak
|19
|Ümit Aslan
|20
|Buğra Balkaya
|21
|Akın Altan
|22
|Oğuz Alp Güler
|23
|Kübra Altay
|24
|Hilal Zeynep Hedbe
|25
|Melis Selçukoğlu
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında aralarında Yalçıntaş ve Aksoy'un bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şu ana kadar gözaltına alınan isimler belli oldu:
|İsim
|Meslek/Unvan
|Aybüke Albere
|Şarkıcı
|İlyas Yalçıntaş
|Şarkıcı
|Fatih Aksoy
|Yapımcı
|Ateş İnce
|Türk Medya Yöneticisi
|Öner Faruk Işık
|Cem Yılmaz'ın kuzeni
|Şefik Ömer Dolman
|DJ ve Influencer
|Ayşe Nur Balcı
|Model
|İrem Haznedar
|Sosyal Medya fenomeni
Yapılan operasyonda şarkıcı Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi ele geçirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,
Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."