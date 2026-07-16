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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şarkıcı Yalçıntaş’ın evinde hassas terazi ele geçirildi.

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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu İlyas Yalçıntaş gözaltına alındı

İlyas Yalçıntaş (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)İlyas Yalçıntaş (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Sıra NoAd Soyad
1İlyas Yalçıntaş
2Mehmet Fatih Aksoy
3Ateş İnce
4Öner Faruk IŞIK
5Şefik Ömer Dolman
6Aybüke Albere
7Ayşe Nur Balcı
8İrem Haznedar
9Orhan Yıldı
10Burak Çelik
11Volkan Büyükhanlı
12Büşra Tatar
13Cenk Çöteli
14Feyza Cihan
15Asude Mercan
16Sıla Gençoğlu
17H.Eylem İpek Şafak
18Gökhan Şafak
19Ümit Aslan
20Buğra Balkaya
21Akın Altan
22Oğuz Alp Güler
23Kübra Altay
24Hilal Zeynep Hedbe
25Melis Selçukoğlu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Sıla GençoğluSıla Gençoğlu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında Yalçıntaş ve Aksoy'un bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şu ana kadar gözaltına alınan isimler belli oldu:

İsimMeslek/Unvan
Aybüke AlbereŞarkıcı
İlyas YalçıntaşŞarkıcı
Fatih AksoyYapımcı
Ateş İnceTürk Medya Yöneticisi
Öner Faruk IşıkCem Yılmaz'ın kuzeni
Şefik Ömer DolmanDJ ve Influencer
Ayşe Nur BalcıModel
İrem HaznedarSosyal Medya fenomeni

Hassas terazi ele geçirildiHassas terazi ele geçirildi



Yapılan operasyonda şarkıcı Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi ele geçirildi.

Fatih AksoyFatih Aksoy

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

Savcılık açıklamasıSavcılık açıklaması

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