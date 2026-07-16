Bakan Gürlek'ten Ahbap açıklaması: "Hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



"HİÇBİR YAPI, DEVLETİN DENETİMİNDEN MUAF OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEZ"



Adı, şöhreti, makamı ne olursa olsun herkesin kanunlar önünde eşit olduğuna dikkat çeken Gürlek şu ifadeleri kullandı:



"Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu; kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez."

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