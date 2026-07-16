CANLI YAYIN
Geri

Bakan Gürlek'ten Ahbap açıklaması: "Hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez." dedi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakan Gürlek'ten Ahbap açıklaması: "Hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR YAPI, DEVLETİN DENETİMİNDEN MUAF OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEZ"

Adı, şöhreti, makamı ne olursa olsun herkesin kanunlar önünde eşit olduğuna dikkat çeken Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu; kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez."

Haluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! Ahbap soruşturmasında Haluk Levent tutuklandıHaluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! Ahbap soruşturmasında Haluk Levent tutuklandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Gürlek'ten Ahbap açıklaması: "Hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez"-2 Bakan Gürlek'ten Ahbap açıklaması: "Hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez"-3 Bakan Gürlek'ten Ahbap açıklaması: "Hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez"-4

Haluk Levent'e bir suç duyurusu daha: 70 milyonluk konteyner yaptırdı parasını ödemedi
SONRAKİ HABER

Konteyner yaptırdı parasını ödemedi
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler