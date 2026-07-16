Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye Ollie Watkins yanıtı! 30 yaşındaki yıldıza 40 milyon euroluk talep

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçeli yöneticiler, Greenwood transferi için gerçekleştirdikleri İngiltere ziyaretinde Londra'ya geçerek Aston Villa ile Ollie Watkins için bir görüşme yaptı.

Ollie Watkins

40 MİLYON EURO TALEBİ

Premier Lig ekibinin, Watkins'in yerinin kolay doldurulamayacağını belirterek transfer görüşmelerinde katı bir tavır sergilediği ve bonservis beklentisini 40 milyon euro olarak ilettiği kaydedildi.

Haberde ayrıca 30 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'ye transfer olmaya olumlu yaklaştığı ve kulüplerin anlaşması halinde sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüye 3 yıllık sözleşme ile yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeyi planladığı da iddia edildi.

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