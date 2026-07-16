Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye Ollie Watkins yanıtı! 30 yaşındaki yıldıza 40 milyon euroluk talep
Mason Greenwood transferinin ardından santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Aston Villa'nın yıldız golcüsü Ollie Watkins için İngiliz kulübüyle görüşme yaptığı öne sürüldü. Premier Lig ekibinin 30 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi.
Mason Greenwood'u kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins olduğu öne sürüldü.
LONDRA'DA WATKINS TEMASI
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçeli yöneticiler, Greenwood transferi için gerçekleştirdikleri İngiltere ziyaretinde Londra'ya geçerek Aston Villa ile Ollie Watkins için bir görüşme yaptı.
Haberde, Aston Villa yönetiminin İngiliz golcünün takım için taşıdığı öneme dikkat çektiği ifade edildi.
40 MİLYON EURO TALEBİ
Premier Lig ekibinin, Watkins'in yerinin kolay doldurulamayacağını belirterek transfer görüşmelerinde katı bir tavır sergilediği ve bonservis beklentisini 40 milyon euro olarak ilettiği kaydedildi.
Haberde ayrıca 30 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'ye transfer olmaya olumlu yaklaştığı ve kulüplerin anlaşması halinde sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin deneyimli golcüye 3 yıllık sözleşme ile yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeyi planladığı da iddia edildi.