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Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni hamle! 2 oyuncu + 4,5 milyon euro

Galatasaray, Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, iki oyuncuyu takasta kullanacağı ve 4,5 milyon euroluk bonservis teklifi sunacağı öğrenildi.

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Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni hamle! 2 oyuncu + 4,5 milyon euro

Galatasaray, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Mauro Icardi'nin ardından forvet rotasyonuna bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yabancı golcü adaylarıyla temaslarını sürdürürken yerli alternatiflerden de vazgeçmiyor.

Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Başakşehirli Bertuğ Yıldırım için yeni bir girişim hazırlığı yapılıyor.

Bertuğ YıldırımBertuğ Yıldırım
OKAN BURUK ISRARCI

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Bertuğ Yıldırım için Galatasaray'ın Başakşehir'e yeni bir teklif sunacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, transferi sonuçlandırabilmek adına iki futbolcuyu takas formülüne dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

Bertuğ YıldırımBertuğ Yıldırım
Takas teklifinin yanı sıra Başakşehir'e 4,5 milyon euro bonservis bedeli önerileceği ifade edildi.

Galatasaray yönetimi, hem yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek hem de genç yaşına rağmen Süper Lig tecrübesi bulunan bir golcüyü kadroya kazandırmak için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Bertuğ YıldırımBertuğ Yıldırım
GEÇEN SEZON 10 GOLE KATKI SAĞLADI

24 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada görev aldı.

Genç santrfor bu süreçte 7 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Bertuğ YıldırımBertuğ Yıldırım
Hücum hattındaki üretken performansıyla dikkat çeken Bertuğ'un, Galatasaray'ın yerli forvet planlamasında önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin, Galatasaray'ın hazırlayacağı yeni teklifin ardından yeniden hız kazanması bekleniyor.

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