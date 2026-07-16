Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni hamle! 2 oyuncu + 4,5 milyon euro

Galatasaray, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Mauro Icardi'nin ardından forvet rotasyonuna bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yabancı golcü adaylarıyla temaslarını sürdürürken yerli alternatiflerden de vazgeçmiyor.

Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Başakşehirli Bertuğ Yıldırım için yeni bir girişim hazırlığı yapılıyor.