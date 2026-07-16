Dışişleri Bakanı Fidan Rusya ve Ukrayna'ya İstanbul'u işaret etti: Müzakereler devam etmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ve Ukrayna'nı masaya çağırarak İstanbul'u adres gösterdi.

Bakan Fidan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna barışı için istanbul'u işaret eden Fidan, "İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fidan, "Önümüzdeki dönemde müzakerelere ev sahipliği yapmak ve çatışmaları sonlandırmak için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Dünya