Terörsüz Türkiye 'çerçeve yasası'nın detayları belli oldu! DEM'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret





MHP İLE ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞMESİ



Heyette bulunan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çerçeve yasa hazırlıklarında gelinen son durum ele alındı.



AK PARTİ - DEM GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM ÇERÇEVE YASA



Öte yandan İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının ardından gerçekleşen görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler ile sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alındığı belirtildi.