Terörsüz Türkiye 'çerçeve yasası'nın detayları belli oldu! DEM'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret
Terörsüz Türkiye sürecine hukuksal dayanak sağlayacak ve ivmelendirecek olan 'çerçeve' yasada hazırlıklar tamamlandı. DEM Parti İmralı Heyeti hem AK Parti ile hem de MHP lideri Bahçeli ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Öte yandan Takvim.com.tr, çerçeve yasanın detaylarına ulaştı. Buna göre 10 ya da 12 madde oluşması planlanan yasanın geçici mahiyette olması bekleniyor. Yasa çıksa bile silah bırakma süreci tamamlanmadan uygulanmayacak.
Terörsüz Türkiye sürecinde en hayati döneme girildi. Çerçeve yasa hazırlıkları tamamlandı.
Taslak metnin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenirken DEM Parti İmralı Heyeti'nin "yasa" gündemli temasları sürüyor.
MHP İLE ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞMESİ
Heyette bulunan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çerçeve yasa hazırlıklarında gelinen son durum ele alındı.
AK PARTİ - DEM GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM ÇERÇEVE YASA
Öte yandan İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının ardından gerçekleşen görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler ile sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alındığı belirtildi.
YAZ BİTMEDEN YASA GELECEK
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise geçtiğimiz günlerde "Yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işler yapılacak" demişti.
Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın müstakil olup asla af niteliğinde olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bir süre verilir, bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Geçici dememizin sebebi bu"
10-12 MADDEDEN OLUŞACAK
Terörsüz Türkiye sürecini hukuki dayanak sağlayacak olan çerçeve yasanın detaylarına Takvim.com.tr ulaştı.
Mezkur yasanın "geçici" mahiyette olacağı, 10-12 maddeden oluşacağı değerlendiriliyor. Yasa çıksa bile silah bırakma süreci tamamlanmadan uygulanması beklenmiyor. Ayrıca süreç yasası örgüt üyelerini suç grubuna göre tasnif edecek.