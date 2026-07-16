ABD İran'dan sonra gözünü Küba'ya çevirdi! Pentagon'da "gizli hazırlık" iddiası: Havana Planı

ABD Başkanı Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında İran konusunda gerilim olduğu söyleniyor

TRUMP VE HEGSETH ARASINDA GERİLİM Mİ VAR?



Öte yandan konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililer, Trump'ın, İran konusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bazı konularda gerilim yaşadığını, "yılın başında İran'ın nükleer programını kısıtlama teklifini reddederek" gerilimin uzamasına yol açtığı konusunda hayal kırıklığını dile getirdiğini iddia etti.

Yetkililer, Hegseth'in İran'a karşı "daha yüzleşmeci bir tavrı" teşvik ettiğini, ancak sürecin giderek uzaması ve karmaşık hale gelmesi nedeniyle bu durumun Trump'ı memnun etmediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin açıklamasında Trump'ın Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper'ın liderliğiyle "gurur duyduğunu" ifade etti.

Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise "varsayımsal askeri operasyonlara ve Hegseth ile Trump'ın özel görüşmelerine ilişkin yorum yapmayacakları" açıklamasını yaptı.