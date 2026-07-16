5,1 milyon emeklinin maaşı hesaplarda! SSK ödemeleri yarın başlıyor, farklar sonra yatırılacak
Temmuz zammını öğrenen emekliler için ödemeler yarın SSK’lılarla başlayacak. Yüzde 17,76 zam ve 20 bin lira taban aylık üzerinden ödeme yapılırken, 5,1 milyon kişiye daha sonra fark yatırılacak.
Temmuz zamlarını ayın başında öğrenen emeklilere, dul ve yetimlere ödemeler yarın başlıyor. İlk ödemeler SSK emeklilerine yapılırken, Bağ-Kur'lular da ayın 25'inden itibaren paralarını hesaplarında görecek. Memur emeklilerine ise önümüzdeki günlerde zam farkı ödemesi yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 23 bin 552 lira taban aylık düzenlemesi, ödeme tarihine yetişmediği için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödemeler yüzde 17,76 zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 20 bin lira taban aylık üzerinden gerçekleştirilecek.
NE YATIRILACAK?
Aylık gününde, yüzde 17,76 zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 20 bin lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak. Taban aylık düzenlemesi yasalaştıktan sonra da 23 bin 552 liranın altında para alan emeklilere, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödenecek. Kapsamdaki emeklilere 3 bin 552 liraya varan fark verilecek.
|Konu
|Detay
|Zam Oranı
|%17,76
|Kapsam
|SSK ve Bağ-Kur emeklileri
|Mevcut Taban Aylık
|20.000 TL
|Yasalaşacak Taban Aylık
|23.552 TL
|Maksimum Fark Ödemesi
|3.552 TL
DUL VE YETİME DE YANSIYOR
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da yüzde 17,76 zamlı kök aylık ve ek ödeme yatırılacak. Mevcut taban aylık kapsamında ölüm aylığı yüzde 75 olana 15 bin, yüzde 50 olana 10 bin, yüzde 25 olana da 5 bin liradan az para yatırılmıyor. Maaş gününde yüzde 17,76 zamlı ek ödeme ve kök aylığı bu tutarların altında çıkanlara bu tutarlar, üzerinde çıkanlara ise hesaplanan rakam yatırılacak. Yeni taban aylık düzenlemesi yasalaşınca, en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanda 17 bin 664, yüzde 50 olanda 11 bin 776, yüzde 25 olanda 5 bin 888 liraya çıkacak.
|Oran
|Mevcut Taban Aylık (TL)
|Yeni Taban Aylık (TL)
|%75
|15.000
|17.664
|%50
|10.000
|11.776
|%25
|5.000
|5.888
Zam Oranı: %17,76
Ödeme: Maaş gününde bu tutarlardan az ödeme alanlara yasa çıkınca fark verilecek
MEMUR EMEKLİSİ NE ALACAK?
Memur emeklilerine, dul ve yetimlerine ise önümüzdeki günlerde bir zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Yüzde 13,52'lik temmuz zammıyla oluşan fark hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alana 1 aylık, 3 aylık alanlara ise ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı yatırılacak. Yüzde 13,52'lik temmuz zammıyla en düşük maaş 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak. Zam farklarının ödeme tarihini Çalışma Bakanlığı duyuracak.
|Konu
|Detay
|Kapsam
|Memur emeklileri, dul ve yetimler
|Zam Oranı
|Yüzde 13,52 (Temmuz zammı farkı)
|Aylık Maaş Alanlara
|1 aylık fark
|3 Aylık Maaş Alanlara
|Dönemlerine göre 1-3 aylık fark
|Eski En Düşük Maaş
|27.772 TL
|Yeni En Düşük Maaş
|31.527 TL
|Minimum Ödeme (1 Aylık)
|3.755 TL
|Minimum Ödeme (3 Aylık)
|11.265 TL
|Ödeme Tarihi
|Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak
İŞTE ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ
SSK EMEKLİLERİ
|TAHSİS NUMARASI SON RAKAMI
|ÖDEME GÜNÜ
|9
|17 Temmuz
|7
|18 Temmuz
|5
|19 Temmuz
|3
|20 Temmuz
|1
|21 Temmuz
|8
|22 Temmuz
|6
|23 Temmuz
|4
|24 Temmuz
|2
|25 Temmuz
|0
|26 Temmuz
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
|TAHSİS NUMARASI SON RAKAMI
|ÖDEME GÜNÜ
|9, 7, 5
|25 Temmuz
|3, 1
|26 Temmuz
|8, 6, 4
|27 Temmuz
|2, 0
|28 Temmuz
NE YATACAĞINI GÖRÜN
e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin.
'Aylık tutarı' olarak görünen rakam, zamlı kök aylığınızı gösteriyor.
'Ek ödeme tutarı' da yeni kök aylığınızın yüzde 4 ile 5 oranındaki ek ödemenizi ortaya koyuyor.
'5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde bir rakam varsa, bu yeni maaşınızı (kök aylık ve ek ödemenin toplamını) 20 bin lira taban aylığa tamamlayan ilave ödemedir.
Yukarıdaki rakamların toplamı maaş günü hesabınıza yatırılacak.
Kesinti tutarı bölümünde bir rakam bulunuyorsa, yani ilaç kesintisi varsa, bu tutar ödenecek paradan düşülecek.
Taban aylık zammı yasalaşınca, '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ek ödeme dahil kök aylığı 23 bin 552 liraya tamamlayacak tutar yazacak. Kapsamdaki kişilere fark verilecek.
YENİ TABAN AYLIK HIZLA YASALAŞACAK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme kabul edildi. En düşük emekli aylığına yapılan zam düzenlemesinin Genel Kurul'da bir an önce görüşülmesi öngörülüyor. Bu amaçla görüşmelerine başlanılan 12. Yargı Paketi teklifinin görüşmelerine ara verilmesi de gündemde.
Zam düzenlemesinin temmuz sonuna kadar yetiştirilmesi hedefleniyor. Düzenleme Genel Kurul'da kanunlaşıp, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.