MEMUR EMEKLİSİ NE ALACAK?

Memur emeklilerine, dul ve yetimlerine ise önümüzdeki günlerde bir zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Yüzde 13,52'lik temmuz zammıyla oluşan fark hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alana 1 aylık, 3 aylık alanlara ise ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı yatırılacak. Yüzde 13,52'lik temmuz zammıyla en düşük maaş 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak. Zam farklarının ödeme tarihini Çalışma Bakanlığı duyuracak.