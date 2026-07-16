Türkiye'nin Lazkiye çıkarmasının arka planı! Mesele İsrail ve Doğu Akdeniz: Ankara "Siyonist-Helenist" bloğa "şah" çekti
Ankara - Şam hattında Doğu Akdeniz'in güvenlik mimarisini etkileyecek yeni bir iş birliği tesis ediliyor. Türk savaş gemilerinin 18 yıl sonra Lazkiye Limanı'na demir atması bu iş birliğinin ilk fazı olarak değerlendiriliyor. Ziyaretin yeri ve zamanlaması ise tesadüf değil. Lazkiye, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan arasında kurulmaya çalışılan enerji ve güvenlik koridoruna hakim bir konumda. Böylelikle "EASTMED" benzeri Türkiye karşıtı "Siyonist-Helenist" emellere müsaade edilmeyecek. Libya ile imzalanan MEB gibi Suriye ile kurulacak ittifak, İsrail'in planlarını boşa çıkaracak.
Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 13 Temmuz günü Lazkiye'yi ziyaret etti.
Lazkiye Limanı'nda Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud tarafından karşılanan heyet, Suriye'de bir dizi toplantı gerçekleştirdi.
MSB: LAZKİYE LİMANI'NI İNCELEDİK
MSB'nin haftalık bilgilendirmesinde 18 yıl aradan sonra ilk kez Lazkiye Limanı'na gidildiği ve burada incelemeler yapıldığı bildirildi.
RUTİN DEĞİL, ÖNEMLİ!
Türkiye'nin en gelişmiş ve yerli üretim fırkateynlerinden TCG İstanbul'un, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bizzat katılımıyla Lazkiye'ye demir atması, rutin bir askeri ziyaretin ötesinde "önemli bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.
Bu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasında pek çok kulvarda gelişen stratejik ortaklığın askeri boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanmasında uzun vadeli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ortaya koydu.
Türkiye'nin güçlü donanması, gelişmiş savunma sanayii ve denizcilik tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda, Ankara - Şam hattında ortak askeri eğitim programlarından kıyı güvenliğine, sahil güvenlik yapılanmasından deniz gözetleme sistemlerine kadar geniş bir iş birliği alanı potansiyeli bulunuyor.
EKONOMİK SONUÇLARI OLACAK
Lazkiye çıkarmasının önemli ekonomik sonuçlarının da olması bekleniyor.
Bilindiği üzere, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda enerji jeopolitiği açısından da kritik önem arz ediyor. Suriye, Akdeniz kıyıları açıklarındaki enerji sahalarını uluslararası yatırımlara açmayı planlarken, pek çok uluslararası enerji şirketi Suriye kıyılarına ilgi gösteriyor. Bu aşamada deniz güvenliği merkezi bir önem taşıyor.
Güçlü bir deniz güvenliği mimarisi, ekonomik kalkınmanın ve enerji projelerinin hayata geçirilmesinin temel ön koşullarından biri olarak görülüyor.
İSRAİL-YUNANİSTAN-GKRY BLOĞUNA KARŞI HAMLE
Türkiye'nin Suriye donanmasının güçlenmesi ve özellikle İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan blokundan kaynaklanabilecek deniz güvenliği tehditlerine karşı sağlayacağı askeri ve teknik destek Şam'ın istikrarına katkı sağlayacak.
Bu durum Suriye'nin sadece savunma kapasitesini artırmayacak; enerji yatırımları, deniz ticareti ve kıyı güvenliği açısından daha öngörülebilir bir ortam oluşturacak.
LAZKİYE LİMANI TESADÜF DEĞİL
Türk Deniz Kuvvetlerinin Suriye'ye yaptığı ziyaretin zamanlaması ve demir atılan liman dikkat çeken bir diğer unsur...
Ziyaret için Lazkiye Limanı'nın seçilmiş olması bir "tesadüf" olarak değerlendirilmiyor.
Lazkiye, Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olmasının yanında bölgesel ve küresel güçlerin de geçmişten beri önem verdiği bir nokta.
Lazkiye uzun yıllar Rusya'nın Tartus kentindeki deniz üssüyle birlikte Akdeniz'de sahip olduğu iki askeri üssünden birine (Hmeymim hava üssü) ev sahipliği yaptı.
"SİYONİST - HELENİST" KORİDORA HAKİM KONUM
Bir yandan da Kıbrıs adasının doğusunda yer almasıyla İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan arasında kurulmaya çalışılan enerji ve güvenlik koridoruna hakim bir konumda yer alıyor.
Güçlü bir Ankara'nın desteğiyle güçlenen Suriye donanmasının bölgesel deniz jeopolitiğine önemli etkide bulunacağı öngörülüyor.
DİPNOT
8 Aralık 2024 devrimiyle Esed rejiminin çöküşü sonrasında İsrail'in Suriye'nin deniz ve hava kuvvetlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, ülkenin zaten iç savaş yıllarında darmadağın olmuş askeri kapasitesinden kalan unsurları da büyük ölçüde ortadan kaldırdığı biliniyor.
Ziyaretin zamanlaması da dikkati çekici...
Türkiye bu ziyareti Ankara'daki NATO zirvesinin üzerinden henüz bir hafta geçmeden gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katılmıştı. Türkiye, Suriye'nin uluslararası sistemden tamamen izole edilip yalnızlaştırılmış bir aktör olmaktan çıkmasında aktif bir rol oynamakta.
İSRAİL'İN SİNSİ HESAPLARI BOZGUNA UĞRADI
50 yıllık Baas rejiminin bıraktığı izleri ve iç savaş yaralarını onarmaya çalışan Suriye'nin ise bu normalleşme sürecinde en büyük destekçisi Türkiye olarak öne çıkmakta. Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump'la Ankara'daki NATO zirvesinde görüşmesi Suriye'nin normalleşme sürecini baltalamak için fırsat kollayan, bu konuda Trump'tan onay ve destek bekleyen İsrail'in hesaplarını bozguna uğrattı.
İstikrarlı bir bölgesel düzen İsrail'in tüm bölgede hissedilen saldırganlığının dizginlenmesinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkaniyetli ve istikrarlı bir paylaşım hedefine kadar pek çok bölgesel mesele Suriye'nin geleceği ile doğrudan ilintili olarak görülüyor.
BÖLGESEL GÜVENLİK MİMARİSİNİ DÖNÜŞTÜRECEK GELİŞME
Bu sebeple, Türk Deniz Kuvvetlerinin Lazkiye ziyareti, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de ötesinde, bölgesel güvenlik mimarisini dönüştürecek gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.
Türkiye'nin son yıllara kadar daha dar bir alanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) odaklı sürdürülen Akdeniz politikası, artık başka aktörlerin de eklemlenmesiyle genişliyor. KKTC ile yakın ilişkisini sürdüren Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni ortaklıklar da inşa ediyor.
LİBYA İLE MEB, MISIR'LA TATBİKAT, SURİYE İLE İŞ BİRLİĞİ
Bunun bir örneği, Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ve Türkiye'nin o günden bugüne Libya ile geliştirdiği güvenlik iş birliği...
Bir diğer örnek, Eylül 2025'te gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı ile somutlaşan ve her geçen gün derinleşen Mısır ile iş birliği.
Bu iş birliği ağı Suriye ile yeni bir kulvar daha kazandı.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de artık ulusal çıkarlarını tek başına savunmamakta, bölgesel istikrarı dost ülkelerle geliştirdiği kazan-kazan yaklaşımıyla taçlandırmakta.
EAST-MED VE BENZERİ GİRİŞİMLERİ BOŞA ÇIKARACAK HAMLE
Türkiye'nin Libya, Mısır, Suriye gibi Akdeniz ülkeleriyle geliştirdiği böylesi bir güvenlik bloku, bölgede East-Med benzeri Türkiye'yi dışlayan oluşumları, İsrail gibi saldırgan ülkelerin istikrarsızlaştırıcı çabalarını ve benzer girişimlerin hareket alanını önemli ölçüde daraltacak cinsten.
Türkiye'nin merkezinde yer aldığı böylesi bir hizalanma, bölgesel güç dengelerini Türkiye lehine yeniden şekillendirebilir, istikrarlı bir bölgesel düzen inşa edebilir.