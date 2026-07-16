Lazkiye Limanı'nda Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud tarafından karşılanan heyet, Suriye'de bir dizi toplantı gerçekleştirdi. MSB: LAZKİYE LİMANI'NI İNCELEDİK MSB'nin haftalık bilgilendirmesinde 18 yıl aradan sonra ilk kez Lazkiye Limanı'na gidildiği ve burada incelemeler yapıldığı bildirildi.

Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 13 Temmuz günü Lazkiye'yi ziyaret etti.

RUTİN DEĞİL, ÖNEMLİ! Türkiye'nin en gelişmiş ve yerli üretim fırkateynlerinden TCG İstanbul'un, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bizzat katılımıyla Lazkiye'ye demir atması, rutin bir askeri ziyaretin ötesinde "önemli bir gelişme" olarak değerlendiriliyor. Bu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasında pek çok kulvarda gelişen stratejik ortaklığın askeri boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanmasında uzun vadeli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin güçlü donanması, gelişmiş savunma sanayii ve denizcilik tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda, Ankara - Şam hattında ortak askeri eğitim programlarından kıyı güvenliğine, sahil güvenlik yapılanmasından deniz gözetleme sistemlerine kadar geniş bir iş birliği alanı potansiyeli bulunuyor.





EKONOMİK SONUÇLARI OLACAK



Lazkiye çıkarmasının önemli ekonomik sonuçlarının da olması bekleniyor.

Bilindiği üzere, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda enerji jeopolitiği açısından da kritik önem arz ediyor. Suriye, Akdeniz kıyıları açıklarındaki enerji sahalarını uluslararası yatırımlara açmayı planlarken, pek çok uluslararası enerji şirketi Suriye kıyılarına ilgi gösteriyor. Bu aşamada deniz güvenliği merkezi bir önem taşıyor.



Güçlü bir deniz güvenliği mimarisi, ekonomik kalkınmanın ve enerji projelerinin hayata geçirilmesinin temel ön koşullarından biri olarak görülüyor.

İSRAİL-YUNANİSTAN-GKRY BLOĞUNA KARŞI HAMLE Türkiye'nin Suriye donanmasının güçlenmesi ve özellikle İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan blokundan kaynaklanabilecek deniz güvenliği tehditlerine karşı sağlayacağı askeri ve teknik destek Şam'ın istikrarına katkı sağlayacak.



Bu durum Suriye'nin sadece savunma kapasitesini artırmayacak; enerji yatırımları, deniz ticareti ve kıyı güvenliği açısından daha öngörülebilir bir ortam oluşturacak.