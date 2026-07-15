CANLI: Orta Doğu'da yeniden savaş! İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı ABD yeni saldırı dalgası başlattı!
ABD-İran arasında ateşkes bitti Orta Doğu'da füzeler yeniden ateşlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlendiği bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. ABD-İran hattında son dakika gelişmeleri Takvim.com.tr'de
Orta Doğu'da barış umutları bir kez daha füzelerin gölgesinde kaldı. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes resmen sona erdi.
ABD ordusu İran'a kamikaze İHA'larla saldırırken, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi. Başlatılan karşılıklı saldırılarda vurulan noktalar ortaya çıktı.
ABD'nin saldırdığı düzenlediği noktalar:
- İlam
- Ahvaz
- Behbehan
- Bender Abbas
- Keşm Adası
- Hengam Adası
- Sirik
İran'ın misilleme olarak vurduğu noktalar:
- Kuveyt
- Bahreyn
- Ürdün
- Umman
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler Takvim.com.tr'de...
CANLI ANLATIM
ABD YENİ SALDIRI BAŞLATTI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM) sosyal medya hesabından İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00’te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" ifade edildi.
KUVEYT ORDUSU: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ İRAN'IN İHA SALDIRILARINA KARŞI DEVREDE
Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt Ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
Olası patlama seslerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."
İRAN DEVLET TELEVİZYONU: İLAM EYALETİNDE BİR SU ÜRETİM TESİSİ DÜŞMAN SALDIRISINA UĞRADI
İran devlet televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir su üretim tesisinin 3 füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.
Devlet televizyonunun haberinde, "İlam eyaletinin Musian ilçesine bağlı bir köy yakınlarındaki içme suyu üretim tesisi, düşman tarafından 3 füze saldırısının hedefi oldu." ifadelerine yer verildi.
Saldırıya ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.
TRUMP: İRAN MÜZAKERE ETMEZSE TÜM ENERJİ SANTRALLERİNİ VE KÖPRÜLERİNİ YIKACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etti.
Trump, Fox News'e ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi.
İran'ı "çok sert vurduklarını" belirten Trump, "Kıyı boyunca, sahil şeridi boyunca sahip oldukları her şeye vuruyoruz." ifadesini kullandı.
Trump, "Bu gece onlara çok sert vuracağız. Yarın gece de onlara çok sert vuracağız. Ondan sonraki gece de onlara çok sert vuracağız. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız." dedi.
Hürmüz Boğazı'nı "açık tutmak zorunda olduklarını" aktaran Trump, "Bir ücret talep edecektim ancak bunun yerine (Körfez ülkeleri) ABD'de çok para harcamayı tercih ediyorlar ki açıkçası bu daha iyi." dedi.
Trump, ayrıca Hürmüz'e yönelik saldırıların "kendisi yeter diyene kadar" devam edeceğini kaydetti.
İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'na iki kez saldırdıklarını belirten Trump, "Adayı ele geçirmeye gelince, eğer onları yeterince geriye ve yeterince derine kadar geri püskürtebilirsek, bunu yaparım." ifadesini kullandı.
Trump, İran ile müzakere etmenin tek yolunun "güç kullanmak" olduğunu savunarak kendilerinin de bunu yaptığını vurguladı.
Hürmüz Boğazı'nın geçmek isteyenlere açık olduğunu belirten Trump, sadece İran için kapalı olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alma tehdidini daha önce de dile getirmiş ancak sivil hedeflerin vurulmasının savaş suçu olması eleştirileri yapılmış, bu seçenek devreye sokulmamıştı.
İRAN'IN HÜRMÜZGAN VALİLİĞİ: ŞU ANDA DENİZ ÜZERİNDE ÇATIŞMALAR YAŞANMAKTADIR
Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda İran ile ABD arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede İran ile ABD arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki Bender Abbas, kıyı kentleri ve adalarda zaman zaman duyulan sesler, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmayla ilgilidir. Şu anda deniz üzerinde çatışmalar yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
İRAN DA MİSİLLEME BAŞLATTI
İran ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun bölgedeki ABD üslerine yönelik ezici insansız hava aracı saldırılarının devamında, bir saat önce Ürdün'deki Azrak üssünde bulunan ABD terörist ordusuna ait F-18 savaş uçakları, konaklama binası ve büyük teçhizat deposu yıkıcı insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık İran ordusunun ABD'nin bölgedeki üslerine ve merkezlerine karşı şu ana kadar 7 dalga saldırı gerçekleştirdiği ve misilleme operasyonlarının "nihai zafer" elde edilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.
"Azrak Üssü" olarak anılan tesis, Ürdün'de ABD ordusunun kullandığı ve resmi adı Muvaffak Salti Hava Üssü olan askeri üssü ifade ediyor. Azrak Üssü ifadesi, üssün bulunduğu Azrak bölgesine atfen yaygın olarak kullanılıyor.
İSLAMABAD MUTABAKATI ORTADAN KALKTI
Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) konuşan Garibabadi, ABD ile mutabakata rağmen yeniden alevlenen savaşı değerlendirdi.
Garibabadi, ABD'nin İslamabad Mutabakat Zaptı olarak adlandırılan ve 14 Haziran'da varılan mutabakatı askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "ABD, mutabakatın tüm altyapısını ve temel çerçevesini parçaladı." dedi.
İran'ın ABD'ye askeri karşılıklar verdiğini ve vermeye devam edeceğini aktaran Garibabadi, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD, mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememelidir." ifadelerini kullandı.
ABD İRAN'I VURDU
ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlendiği bildirildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgelere saldırılar düzenledi.
İlk saldırı, saat 00.00 sularında Hürmüz Boğazı'nın yakınında Keşm Adasının güneyinde yer alan Hengam Adası'na gerçekleştirildi. Daha sonra saat 00.05'te Bender Abbas kentinde bir nokta ABD saldırısında vuruldu.
Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran'ın en büyük adası Keşm'in de saat 00.10'da ABD tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
Saldırılara ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.