Fibabanka hediyematik çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 4 milyon TL'lik BMW'yi kazanan asil ve yedek talihliler
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü izniyle Fibabanka A.Ş. tarafından düzenlenen ve 3 milyondan fazla kişinin katıldığı Hediyematik kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Milyonlarca Fibabanka müşterisinin heyecanla beklediği an geldi. Hediyematik kampanyasının büyük çekilişi tamamlandı. Tam 3 milyon 150 bin 192 kişinin katılım sağladığı dev çekilişte, lüks otomobilin sahibi nihayet belli oldu.
İŞTE KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİLER
|Ödül
|Talihli Türü
|İsim
|Şehir
|BMW İX1 e Drive20 x-line 2025 Model Otomobil
|ASİL TALİHLİ
|EMİNE DENİZ
|GAZİANTEP
|BMW İX1 e Drive20 x-line 2025 Model Otomobil
|YEDEK TALİHLİ
|NAZAN YILDIRIM
|ANTALYA
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.04.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-89193 sayılı izni ile Fibabanka A.Ş. adına; 20.04.2026 (Saat: 12.30) – 30.06.2026 (Saat: 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasına 3.150.192 iştirakçi katılmıştır. 08.07.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 1 kişi 4.106.000 TL değerinde BMW İX1 e Drive20 X-Line 2025 Model Otomobil kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Asil talihlilerin en geç 25.07.2026, yedek talihlilerin en geç 09.08.2026 tarihine kadar, mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım adresine göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 14.08.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.
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