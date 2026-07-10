Fibabanka hediyematik çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 4 milyon TL'lik BMW'yi kazanan asil ve yedek talihliler

İŞTE KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİLER

Ödül Talihli Türü İsim Şehir BMW İX1 e Drive20 x-line 2025 Model Otomobil ASİL TALİHLİ EMİNE DENİZ GAZİANTEP BMW İX1 e Drive20 x-line 2025 Model Otomobil YEDEK TALİHLİ NAZAN YILDIRIM ANTALYA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.04.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-89193 sayılı izni ile Fibabanka A.Ş. adına; 20.04.2026 (Saat: 12.30) – 30.06.2026 (Saat: 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Hediyematik kampanyasına 3.150.192 iştirakçi katılmıştır. 08.07.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 1 kişi 4.106.000 TL değerinde BMW İX1 e Drive20 X-Line 2025 Model Otomobil kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Asil talihlilerin en geç 25.07.2026, yedek talihlilerin en geç 09.08.2026 tarihine kadar, mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım adresine göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 14.08.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam