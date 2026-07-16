Haftada 3 gün üst üste heyecan fırtınası! Var Mısın Yok Musun’da büyük ödül tam 5 milyon TL!
Televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyük ödülü 5 milyon TL olan yarışma, 21. bölümüyle bu akşam ATV’de.
Televizyon tarihine damga vuran fenomen yarışma "Var Mısın Yok Musun", yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini alıyor. Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla yeniden hayat bulan yarışma programında, hem şans hem de strateji aynı anda devrediyor.
İzleyicisine soluksuz anlar yaşatan program; bu akşam 21. bölümüyle ATV ekranlarında yerini alacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacıyı bir araya getiren programda, heyecan ve risk her geçen saniye katlanarak artıyor. Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor.
BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON TL!
Yarışmacıların en büyük hedefi, kutularında saklı olan ya da bankanın sunduğu tekliflerle ulaşabilecekleri 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanabilmek. Her turun sonunda banka, yarışmacıların önünde duran gizemli kutuyu satın alabilmek adına stratejik hamleler yaparak tekliflerde bulunuyor. Kırmızı ve mavi kutular tek tek açıldıkça, yarışmacıların alması gereken risk oranı da doğru orantılı olarak büyüyor.
VAR MISIN YOK MUSUN 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın 20. bölüm yarışmacısı Yağmur, yarışma boyunca hem eşiyle olan eğlenceli diyalogları hem de Murat ile olan yakın dostluğuyla stüdyodakileri neşelendirdi. İlk iki turda 5 Milyon TL'lik iki kutuyu ve 2 Milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Yağmur, daha oyunun başında büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen moralini kaybetmeyen Yağmur, peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başardı.
Son turda Tuğçe ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 50.000 TL çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Yağmur, Var Mısın Yok Musun tarihinin rekor teklifi olan 1 Milyon 830 Bin TL ile karşı karşıya kaldı. Eşi İlyas, yakın arkadaşı Murat ve stüdyodaki arkadaşlarının büyük bölümü "Al git" demesine rağmen hislerine güvenen Yağmur, teklife "Yokum" diyerek şansını kendi kutusundan yana kullanmayı tercih etti. Gecenin sonunda büyük heyecan yaşanırken, Yağmur'un kutusundan 3 Milyon TL çıktı. Böylelikle Yağmur Var Mısın Yok Musun'un en büyük ödülünü kazandı. Cesur kararıyla Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülünü kazanan Yağmur, sevincini eşi İlyas ile paylaştı.
VAR MISIN YOK MUSUN 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programının 19. bölüm yarışmacısı Samsunlu Hakan Demir oldu. 52 yaşındaki Hakan, kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı hedefledi.
14 numaralı kutuyla yarışan Hakan, daha ilk turlardan itibaren enerjisi ve esprileriyle bölüme damga vurdu. Peş peşe açtırdığı mavi kutularla oyunu lehine çeviren Hakan, bir yandan da 15 yaşındayken kaybettiği babasını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.
4. Turun sonunda gelen 250.000 TL'lik banka teklifini reddeden Hakan, oyuna devam etme kararı aldı. Ancak 4. turda 3 milyon TL, 750 bin TL ve 5 milyon TL'lik kutuların arka arkaya açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Bu durumdan çekinen ve şanssızlığının devam edeceğinden korkan Hakan, gelen 260.000 TL'lik banka teklifine "varım" dedi.
Sonrasında "Ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Hakan'ın seçeceği kutuların peş peşe mavi gelmesiyle bankanın teklifi önce 580.000 TL'ye, daha sonra 830.000 TL'ye yükseldi. Son turda ise 1 milyon 850 bin TL'lik rekor teklif ortaya çıktı. Gecenin sonunda Hakan'ın kendi kutusundan 500.000 TL çıkarken, yarışmadan 260.000 TL kazanarak ayrışmış oldu.
SIRADAKİ YARIŞMACI KİM OLACAK?
Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde atv ekranlarında!
"Var Mısın Yok Musun" 20. bölümüyle 20.00'de ATV'de!