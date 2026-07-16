Son turda Tuğçe ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 50.000 TL çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Yağmur, Var Mısın Yok Musun tarihinin rekor teklifi olan 1 Milyon 830 Bin TL ile karşı karşıya kaldı. Eşi İlyas, yakın arkadaşı Murat ve stüdyodaki arkadaşlarının büyük bölümü "Al git" demesine rağmen hislerine güvenen Yağmur, teklife "Yokum" diyerek şansını kendi kutusundan yana kullanmayı tercih etti. Gecenin sonunda büyük heyecan yaşanırken, Yağmur'un kutusundan 3 Milyon TL çıktı. Böylelikle Yağmur Var Mısın Yok Musun'un en büyük ödülünü kazandı. Cesur kararıyla Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülünü kazanan Yağmur, sevincini eşi İlyas ile paylaştı.

VAR MISIN YOK MUSUN 19. BÖLÜMDE NELER OLDU? Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programının 19. bölüm yarışmacısı Samsunlu Hakan Demir oldu. 52 yaşındaki Hakan, kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı hedefledi. 14 numaralı kutuyla yarışan Hakan, daha ilk turlardan itibaren enerjisi ve esprileriyle bölüme damga vurdu. Peş peşe açtırdığı mavi kutularla oyunu lehine çeviren Hakan, bir yandan da 15 yaşındayken kaybettiği babasını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

4. Turun sonunda gelen 250.000 TL'lik banka teklifini reddeden Hakan, oyuna devam etme kararı aldı. Ancak 4. turda 3 milyon TL, 750 bin TL ve 5 milyon TL'lik kutuların arka arkaya açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Bu durumdan çekinen ve şanssızlığının devam edeceğinden korkan Hakan, gelen 260.000 TL'lik banka teklifine "varım" dedi.

Sonrasında "Ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Hakan'ın seçeceği kutuların peş peşe mavi gelmesiyle bankanın teklifi önce 580.000 TL'ye, daha sonra 830.000 TL'ye yükseldi. Son turda ise 1 milyon 850 bin TL'lik rekor teklif ortaya çıktı. Gecenin sonunda Hakan'ın kendi kutusundan 500.000 TL çıkarken, yarışmadan 260.000 TL kazanarak ayrışmış oldu.