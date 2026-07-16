Haluk Levent'e bir suç duyurusu daha: 70 milyonluk konteyner yaptırdı parasını ödemedi
Ahbap Derneği'nin mali işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklanırken, Haluk Levent hakkında yeni bir suç duyurusu daha yapıldı. PEGAS Global Dış Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Nejdet Kuy ile iş insanı Emin Arat, deprem bölgesi için sipariş edilen prefabrik konteynerlere ilişkin 70 milyon TL'nin iade edilmediğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Levent'in, deprem bölgesi için sipariş edilen prefabrik konteynerlere ilişkin 70 milyon TL'nin iade edilmediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ayrı bir suç duyurusunda da şüpheli olarak yer aldığı ortaya çıktı.
70 MİLYONLUK KONTEYNER YAPTIRDI PARASINI ÖDEMEDİ
PEGAS Global Dış Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Nejdet Kuy ile iş insanı Emin Arat, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İki şikâyetçi,deprem bölgesi için kendilerine sipariş edilen prefabrik konteynerler için ticari ilişki kurduklarını ancak Levent'in 70 milyon TL'yi iade etmediğini iddia etti. Mağdur avukatları Emre Sırac Pamuk ve Sena Tuhan, dernekle önce 800, ardından 3 bin 200 konteyner üretimi için anlaşıldığına yer vererek mağduriyetin giderilmesini istedi.
6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği üzerinden toplanan bağışlar ile derneğin mali işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bağış paralarının kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleri ile mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor.
İFADESİNDE 4,3 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞI ANLATTI
Emniyette ifade veren Haluk Levent, Yeliz Kaya adına bulunan banka hesaplarını kendisinin yönettiğini, konser gelirlerinin bu hesaplara yatırıldığını ve kendi adına banka hesabı kullanmadığını söyledi. Zafer Yay adına kayıtlı borsa aracı kurumlarında hesabı bulunduğunu belirten Levent, Ahbap Derneği'nin kuruluşundan itibaren başkan olduğunu, para çekme ve çek düzenleme yetkisinin kendisinde bulunduğunu ifade etti. Deprem döneminde Ahbap'a yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını hatırladığını söyleyen Levent, bağışların büyük bölümünün harcandığını ileri sürdü.
"USULSÜZLÜK DİYEBİLİRSİNİZ AMA YOLSUZLUK DEĞİL"
Levent, Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılan 80 milyon liranın kendisine ait olduğunu savunarak, bugünkü değeri 150 milyon TL olarak ifade ettiği 20 taşınmazı Ahbap Derneği'ne 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini öne sürdü. Ahbap'a ait çek ve senetleri bazı işlemlerde teminat olarak kullandığını kabul eden Levent, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" dedi.
Borsada işlem yapmayı ise "pis bir zaaf" olarak nitelendiren Levent, Hüseyin Başaran dosyasının gayrimenkul ticaretinden kaynaklanan bir alacak-verecek uyuşmazlığı olduğunu savunarak ayrıntılı savunmasını cumhuriyet savcısına vereceğini söyledi.
Soruşturmada gözaltına alınan eski şoförü İlker Çetin ise emniyet ifadesinde banka hesabının Haluk Levent'in talimatıyla kullanıldığını öne sürdü. Çetin, hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini, Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ve Kıbrıs'ta 1-2 milyon liralık kumarhane jetonlarının kendi hesabı üzerinden alındığını iddia etti.
Diğer taraftan Haluk Levent'in, iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı, daha önce borç aldığı ve soruşturma kapsamında gözaltında bulunan iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Gözaltındaki Önder, ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon TL borcu olduğunu söyledi.
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞLARI BİLDİRMEDİLER
MASAK raporunda, Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023-4 Mayıs 2025 arasında yurtdışından aldığı 1.3 milyon euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımların bildirimlerinin yapılmadığı belirtildi. Diğer yandan Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait Koşan Adam Müzik Yapım ve Koşan Trade şirketlerinde yüz milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi. Resmi görevi bulunmayan Yeliz Kaya'nın Ahbap Lojistik adına 2025-2026 döneminde 100 tapu işlemi yürüttüğü belirlendi.