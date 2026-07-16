Haluk Levent'e bir suç duyurusu daha: 70 milyonluk konteyner yaptırdı parasını ödemedi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Levent'in, deprem bölgesi için sipariş edilen prefabrik konteynerlere ilişkin 70 milyon TL'nin iade edilmediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ayrı bir suç duyurusunda da şüpheli olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve 14 şüphelinin tutuklandığı bağış soruşturması kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent hakkında yeni bir suç duyurusu yapıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

70 MİLYONLUK KONTEYNER YAPTIRDI PARASINI ÖDEMEDİ

PEGAS Global Dış Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Nejdet Kuy ile iş insanı Emin Arat, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İki şikâyetçi,deprem bölgesi için kendilerine sipariş edilen prefabrik konteynerler için ticari ilişki kurduklarını ancak Levent'in 70 milyon TL'yi iade etmediğini iddia etti. Mağdur avukatları Emre Sırac Pamuk ve Sena Tuhan, dernekle önce 800, ardından 3 bin 200 konteyner üretimi için anlaşıldığına yer vererek mağduriyetin giderilmesini istedi.

6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği üzerinden toplanan bağışlar ile derneğin mali işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bağış paralarının kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleri ile mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor.