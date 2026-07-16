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Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi

Antalya'da CHP yönetimindeki Manavgat Belediyesi'nde kamulaştırma bedellerini alamadıklarını belirten 20 vatandaşın açtığı davada mahkeme haciz kararı verdi. Yaklaşık 60 milyon TL'lik alacak nedeniyle belediyeye ait toplam değeri 7 milyon TL olduğu belirtilen 3 makam aracı yediemin otoparkına çekildi.

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Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde kamulaştırma bedellerini tahsil edemediklerini belirten 20 vatandaşın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme kararı doğrultusunda belediyede haciz işlemi uygulanırken, üst düzey yöneticiler tarafından kullanılan 3 makam aracı yediemin otoparkına götürüldü.

Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'nden 60 milyon liralık kamulaştırma bedelini tahsil edemeyen 20 vatandaş mahkemeye başvurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve İHA'dan alınmıştır.)Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'nden 60 milyon liralık kamulaştırma bedelini tahsil edemeyen 20 vatandaş mahkemeye başvurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve İHA'dan alınmıştır.)

MAHKEME KARARIYLA HACİZ UYGULANDI

Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda gece saatlerinde gerçekleştirilen haciz işlemine, vatandaşların avukatı Emre Erdoğan ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri eşlik etti.

Belediyenin üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracı yediemin otoparkına çekilirken, Side Hizmet Binası'nda bulunan bir aracın ise kapalı otoparkta olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamadığı belirtildi.

Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi-3

60 MİLYON TL'LİK KAMULAŞTIRMA ALACAĞI

Avukat Emre Erdoğan, yaklaşık 20 müvekkiline ait taşınmazların otopark yapılmak amacıyla kamulaştırıldığını ancak kamulaştırma bedellerinin bugüne kadar ödenmediğini söyledi.

Erdoğan, müvekkillerinin CHP yönetimindeki Manavgat Belediyesi'nden yaklaşık 60 milyon TL kamulaştırma alacağı bulunduğunu belirterek, mahkeme kararının ardından haciz işlemini başlattıklarını ifade etti.

Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi-4

3 MAKAM ARACI YEDİEMİNE ÇEKİLDİ

Haciz kapsamında yaklaşık 7 milyon TL değerindeki 3 makam aracı yediemin otoparkına götürüldü. Side Hizmet Binası'ndaki hacizli araçlardan birinin ise kapalı otoparkta bulunması nedeniyle yediemin otoparkına çekilemediği bildirildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Avukat Emre Erdoğan, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü belirterek, kamulaştırma bedellerinin tahsiline ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.

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Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi-6 Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi-7 Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi-8
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