Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde kamulaştırma bedellerini tahsil edemediklerini belirten 20 vatandaşın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme kararı doğrultusunda belediyede haciz işlemi uygulanırken, üst düzey yöneticiler tarafından kullanılan 3 makam aracı yediemin otoparkına götürüldü.

Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'nden 60 milyon liralık kamulaştırma bedelini tahsil edemeyen 20 vatandaş mahkemeye başvurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve İHA'dan alınmıştır.)

MAHKEME KARARIYLA HACİZ UYGULANDI

Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda gece saatlerinde gerçekleştirilen haciz işlemine, vatandaşların avukatı Emre Erdoğan ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri eşlik etti.

Belediyenin üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracı yediemin otoparkına çekilirken, Side Hizmet Binası'nda bulunan bir aracın ise kapalı otoparkta olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamadığı belirtildi.