Borcunu ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz: Makam araçları otoparka çekildi
Antalya'da CHP yönetimindeki Manavgat Belediyesi'nde kamulaştırma bedellerini alamadıklarını belirten 20 vatandaşın açtığı davada mahkeme haciz kararı verdi. Yaklaşık 60 milyon TL'lik alacak nedeniyle belediyeye ait toplam değeri 7 milyon TL olduğu belirtilen 3 makam aracı yediemin otoparkına çekildi.
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde kamulaştırma bedellerini tahsil edemediklerini belirten 20 vatandaşın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme kararı doğrultusunda belediyede haciz işlemi uygulanırken, üst düzey yöneticiler tarafından kullanılan 3 makam aracı yediemin otoparkına götürüldü.
MAHKEME KARARIYLA HACİZ UYGULANDI
Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda gece saatlerinde gerçekleştirilen haciz işlemine, vatandaşların avukatı Emre Erdoğan ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri eşlik etti.
Belediyenin üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracı yediemin otoparkına çekilirken, Side Hizmet Binası'nda bulunan bir aracın ise kapalı otoparkta olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamadığı belirtildi.
60 MİLYON TL'LİK KAMULAŞTIRMA ALACAĞI
Avukat Emre Erdoğan, yaklaşık 20 müvekkiline ait taşınmazların otopark yapılmak amacıyla kamulaştırıldığını ancak kamulaştırma bedellerinin bugüne kadar ödenmediğini söyledi.
Erdoğan, müvekkillerinin CHP yönetimindeki Manavgat Belediyesi'nden yaklaşık 60 milyon TL kamulaştırma alacağı bulunduğunu belirterek, mahkeme kararının ardından haciz işlemini başlattıklarını ifade etti.
3 MAKAM ARACI YEDİEMİNE ÇEKİLDİ
Haciz kapsamında yaklaşık 7 milyon TL değerindeki 3 makam aracı yediemin otoparkına götürüldü. Side Hizmet Binası'ndaki hacizli araçlardan birinin ise kapalı otoparkta bulunması nedeniyle yediemin otoparkına çekilemediği bildirildi.
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Avukat Emre Erdoğan, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü belirterek, kamulaştırma bedellerinin tahsiline ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.