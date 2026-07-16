Gülistan Doku dosyasında yeni aşama: Tüm zırhlı araçların kayıtları istendi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Tunceli'de olay tarihinde görev yapan zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin dosyaya kazandırılmasını istedi.

Yazıda, Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural ve Shortland başta olmak üzere emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılan tüm zırhlı araçların liste halinde savcılığa bildirilmesi istendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesi talep edildi.

PLAKA VE ARAÇ BİLGİLERİ İSTENDİ

Savcılık, soruşturma kapsamında tespit edilecek zırhlı araçların plaka bilgileri, varsa sivil plakaları, renkleri ve ayırt edici özelliklerinin de dosyaya gönderilmesini talep etti.

GÖREVLİ PERSONEL VE GÖREV EMİRLERİ İNCELENECEK

Yazıda ayrıca, olay tarihinde söz konusu araçlarda görev yapan personelin açık kimlik ve sicil bilgilerinin belirlenmesi istendi. Bunun yanı sıra, 5 Ocak 2020 tarihinde olay yeri ve çevresinde görev yapan ya da geçiş yapan zırhlı araçlara ait görev emirleri (GYS) ile giriş-çıkış kayıtlarının da temin edilerek soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel