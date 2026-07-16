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Ömer Asaf anne karnında omurga ameliyatı geçirdi, 30. haftada sağlıklı dünyaya geldi

Güneş Aydın, gebeliğinin 18’inci haftasında ultrason çektirdi. Omurgası ayrık olan bebek, anne karnında ameliyat edildi. 30. haftada sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Ömer Asaf adı verildi.

Kaynak Gazete
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Ömer Asaf anne karnında omurga ameliyatı geçirdi, 30. haftada sağlıklı dünyaya geldi

İzmir'de Güneş ve Hüseyin Aydın çifti bebek haberiyle sevindi. Güneş Aydın, gebeliğinin 18. haftasında ultrason taraması için doktora gitti. Bebekte spina bifida (ayrık omurga hastalığı) tespit edildi. Bunun üzerine anne adayı İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadın hastalıkları ve doğum, perinatoloji ile beyin ve sinir cerrahisi ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucu bebeğe anne karnında cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.

Güneş Aydın, kuvöze konulan bebeğini ilk kez kucağına aldı. Büyük mutluluk yaşadı. Gözyaşları na hakim olamadı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Güneş Aydın, kuvöze konulan bebeğini ilk kez kucağına aldı. Büyük mutluluk yaşadı. Gözyaşları na hakim olamadı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

4 SAATLİK AMELİYAT

Gebeliğin 24. annenin rahmine yapılan kesiyle bebeğin omurgasındaki açıklık onarıldı. Ameliyat tam 4 saat sürdü. Bebek Ömer Asaf, 26 Haziran'da gebeliğin 30. haftasında yaklaşık 2 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tedavisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ömer Asaf anne karnında omurga ameliyatı geçirdi, 30. haftada sağlıklı dünyaya geldi-3

'HER ŞEY YOLUNDA'

Anne Güneş Aydın, "Şu an oğlumun ayakları kıpırdıyor. Doktorlar, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Çok şükür sağlıklı bir evladım var" dedi. Başhekim ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yaprak Üstün, "İzmir Şehir Hastanesi'nde ekibimizle birlikte bu özellikli ameliyatı gerçekleştirdik. Bu konuda Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de bir merkez olma hedefini taşıyoruz" diye konuştu.

Ömer Asaf anne karnında omurga ameliyatı geçirdi, 30. haftada sağlıklı dünyaya geldi-4

FELÇ RİSKİ OLUŞTURUYOR

SPINA bifida, omurganın tam olarak gelişmediği bir doğum bozukluğudur. Omurganın bazı kemikleri kapanmaz. Bu açıklıklar omuriliğe ve sinirlere zarar verebilir. Spina bifida tedavi edilmezse bacaklarda kalıcı felç, yürüme zorluğu ve idrar veya dışkı kaçırma meydana gelir. İleri aşamada ise ölümcül sonuçlar doğurur.

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Ömer Asaf anne karnında omurga ameliyatı geçirdi, 30. haftada sağlıklı dünyaya geldi-6 Ömer Asaf anne karnında omurga ameliyatı geçirdi, 30. haftada sağlıklı dünyaya geldi-7 Ömer Asaf anne karnında omurga ameliyatı geçirdi, 30. haftada sağlıklı dünyaya geldi-8

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