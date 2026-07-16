Ömer Asaf anne karnında omurga ameliyatı geçirdi, 30. haftada sağlıklı dünyaya geldi
Güneş Aydın, gebeliğinin 18’inci haftasında ultrason çektirdi. Omurgası ayrık olan bebek, anne karnında ameliyat edildi. 30. haftada sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Ömer Asaf adı verildi.
İzmir'de Güneş ve Hüseyin Aydın çifti bebek haberiyle sevindi. Güneş Aydın, gebeliğinin 18. haftasında ultrason taraması için doktora gitti. Bebekte spina bifida (ayrık omurga hastalığı) tespit edildi. Bunun üzerine anne adayı İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadın hastalıkları ve doğum, perinatoloji ile beyin ve sinir cerrahisi ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucu bebeğe anne karnında cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.
4 SAATLİK AMELİYAT
Gebeliğin 24. annenin rahmine yapılan kesiyle bebeğin omurgasındaki açıklık onarıldı. Ameliyat tam 4 saat sürdü. Bebek Ömer Asaf, 26 Haziran'da gebeliğin 30. haftasında yaklaşık 2 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tedavisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
'HER ŞEY YOLUNDA'
Anne Güneş Aydın, "Şu an oğlumun ayakları kıpırdıyor. Doktorlar, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Çok şükür sağlıklı bir evladım var" dedi. Başhekim ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yaprak Üstün, "İzmir Şehir Hastanesi'nde ekibimizle birlikte bu özellikli ameliyatı gerçekleştirdik. Bu konuda Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de bir merkez olma hedefini taşıyoruz" diye konuştu.
FELÇ RİSKİ OLUŞTURUYOR
SPINA bifida, omurganın tam olarak gelişmediği bir doğum bozukluğudur. Omurganın bazı kemikleri kapanmaz. Bu açıklıklar omuriliğe ve sinirlere zarar verebilir. Spina bifida tedavi edilmezse bacaklarda kalıcı felç, yürüme zorluğu ve idrar veya dışkı kaçırma meydana gelir. İleri aşamada ise ölümcül sonuçlar doğurur.
Unilever Şok Qumpara çekiliş sonuçları
Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı!