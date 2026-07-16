İzmir'de Güneş ve Hüseyin Aydın çifti bebek haberiyle sevindi. Güneş Aydın, gebeliğinin 18. haftasında ultrason taraması için doktora gitti. Bebekte spina bifida (ayrık omurga hastalığı) tespit edildi. Bunun üzerine anne adayı İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadın hastalıkları ve doğum, perinatoloji ile beyin ve sinir cerrahisi ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucu bebeğe anne karnında cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Anne Güneş Aydın, "Şu an oğlumun ayakları kıpırdıyor. Doktorlar, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Çok şükür sağlıklı bir evladım var" dedi. Başhekim ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yaprak Üstün, "İzmir Şehir Hastanesi'nde ekibimizle birlikte bu özellikli ameliyatı gerçekleştirdik. Bu konuda Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de bir merkez olma hedefini taşıyoruz" diye konuştu.