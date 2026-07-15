Trabzonspor, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin, daha önce takip ettiği ve hakkında olumlu rapor hazırladığı Robbie Ure'yi yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi. TRABZONSPOR ŞARTLARINI SORDU İskoç basınında yer alan habere göre Trabzonspor, İsveç Ligi ekibi Sirius'ta forma giyen 22 yaşındaki santrforun transfer koşulları hakkında bilgi aldı. Bordo-mavililerin henüz resmî teklif sunmadığı, oyuncunun mali şartlarını ve Sirius'un bonservis beklentisini öğrenmek amacıyla girişimde bulunduğu belirtildi. Ure ile Trabzonspor'un yanı sıra Lyon, Hoffenheim ve Lecce'nin de ilgilendiği kaydedildi.

Robbie Ure SIRIUS 8,5 MİLYON STERLİN İSTİYOR Robbie Ure'nin yükselen performansının ardından Sirius'un bonservis beklentisini 8,5 milyon sterlin olarak belirlediği öne sürüldü. İsveç temsilcisinin, bu rakamın altında gelecek tekliflere izin vermeyeceğini ilgilenen kulüplere bildirdiği aktarıldı. Ure'nin Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.