Trabzonspor'dan Robbie Ure sürprizi! Bonservisi belli oldu
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, İsveç temsilcisi Sirius’ta forma giyen Robbie Ure’nin durumunu araştırdığı belirtildi. İskoç golcü için 8,5 milyon sterlinin altında gelen tekliflerin değerlendirilmeyeceği öne sürüldü.
Trabzonspor, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin, daha önce takip ettiği ve hakkında olumlu rapor hazırladığı Robbie Ure'yi yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi.
TRABZONSPOR ŞARTLARINI SORDU
İskoç basınında yer alan habere göre Trabzonspor, İsveç Ligi ekibi Sirius'ta forma giyen 22 yaşındaki santrforun transfer koşulları hakkında bilgi aldı.
Bordo-mavililerin henüz resmî teklif sunmadığı, oyuncunun mali şartlarını ve Sirius'un bonservis beklentisini öğrenmek amacıyla girişimde bulunduğu belirtildi. Ure ile Trabzonspor'un yanı sıra Lyon, Hoffenheim ve Lecce'nin de ilgilendiği kaydedildi.
SIRIUS 8,5 MİLYON STERLİN İSTİYOR
Robbie Ure'nin yükselen performansının ardından Sirius'un bonservis beklentisini 8,5 milyon sterlin olarak belirlediği öne sürüldü.
İsveç temsilcisinin, bu rakamın altında gelecek tekliflere izin vermeyeceğini ilgilenen kulüplere bildirdiği aktarıldı. Ure'nin Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
LECCE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Serie A temsilcisi Lecce'nin, İskoç golcü için 3,5 milyon sterlin ve sonraki satıştan yüzde 30 pay içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Sirius'un bu teklifi doğrudan reddettiği ve golcü oyuncusunu mevcut sezon devam ederken daha düşük bir bedelle bırakmayı düşünmediği ifade edildi.
12 MAÇTA 12 GOL ATTI
Robbie Ure, 2026 İsveç Ligi sezonunda Sirius formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 12 gol ve 2 asist üretti.
Toplam 1.074 dakika sahada kalan genç santrfor, takımının şampiyonluk yarışında zirvede yer almasında önemli rol oynadı. Ure'nin Sirius kariyerinde ligde ilk 11 başladığı 40 karşılaşmada 23 gole ulaştığı aktarıldı.
İskoç futbolcu, son haftalardaki çıkışında Mjällby karşısında bir maçta dört gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
RANGERS ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Rangers altyapısından yetişen Robbie Ure, İskoç ekibinin A takımında ligde iki kez sonradan oyuna girdi. Kulüp formasıyla tek golünü ise 2022 yılında Queen of the South ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasında kaydetti.
Rangers'tan ayrıldıktan sonra Anderlecht'e transfer olan Ure, Mart 2025'te Sirius ile 2029 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.
TRABZONSPOR ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Trabzonspor'un santrfor transferinde tek bir futbolcuya bağlı kalmadığı ve farklı seçeneklerle temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Robbie Ure için yürütülen sürecin Sirius'un 8,5 milyon sterlinlik bonservis talebi ve Trabzonspor'un mali planlaması doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.